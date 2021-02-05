İstanbul barajlarındaki doluluk oranları ne kadar? İSKİ güncel verileri açıkladı: Doluluk oranı yüzde 44,15'e yükseldi

İstanbul'da 2021 senesinde barajların doluluk oranının yüzde 19'a kadar düşmesi vatandaşları ve uzmanları endişelendirdi.

HAYAT İSKİ açıkladı: İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 43,45'e yükseldi

Milyonlarca vatandaş ülkemizin su ihtiyacı hakkında meraklanıyor. Su ihtiyacı denilince akla ilk gelen baraj doluluk oranlarının ne kadar olduğu öğrenilmek isteniyor. Başta ASKİ ve İSKİ siteleri olmak üzere 2021 yılının baraj doluluk oranları nedir? Son günlerde ülke genelinde etkili olan yağışlar barajları ne yönde etkiledi?

GÜNDEM Ocak ayında son 30 yılın en fazla fazla yağışı alındı

Geçtiğimiz haftalarda yaşanan kar yağışı ve sağanaklar, baraj seviyelerinde artışa neden oldu.

GÜNDEM İstanbul barajlarında doluluk oranında ezber bozuldu

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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, barajlardaki doluluk oranı yüzde 44,15'e yükseldi.

Kuraklık nedeniyle barajlardaki su miktarı 8 Ocak 2021'de yüzde 19,16'ya kadar düşmüştü.

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