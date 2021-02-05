Gündem İstanbul barajlarındaki doluluk oranları ne kadar? İSKİ güncel verileri açıkladı Doluluk oranı yüzde 44,15e yükseldi
İSTANBUL

İstanbul barajlarındaki doluluk oranları ne kadar? İSKİ güncel verileri açıkladı: Doluluk oranı yüzde 44,15'e yükseldi

İstanbul barajlarındaki su miktarı, artmaya devam ediyor. Peki, İstanbul baraj doluluk oranı ne kadar? İstanbul'a su sağlayan barajlardaki su seviyesi, son yağışlarla yüzde 24,29 arttı. Doluluk oranı yüzde 44,15'e yükseldi.

Haber Merkezi Diğer
İstanbul baraj doluluk oranı son durum verileri İSKİ tarafından paylaşılıyor.
İstanbul baraj doluluk oranı son durum verileri İSKİ tarafından paylaşılıyor.

İstanbul'da 2021 senesinde barajların doluluk oranının yüzde 19'a kadar düşmesi vatandaşları ve uzmanları endişelendirdi.

İSKİ açıkladı: İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 43,45'e yükseldi
HAYAT
İSKİ açıkladı: İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 43,45'e yükseldi

Milyonlarca vatandaş ülkemizin su ihtiyacı hakkında meraklanıyor. Su ihtiyacı denilince akla ilk gelen baraj doluluk oranlarının ne kadar olduğu öğrenilmek isteniyor. Başta ASKİ ve İSKİ siteleri olmak üzere 2021 yılının baraj doluluk oranları nedir? Son günlerde ülke genelinde etkili olan yağışlar barajları ne yönde etkiledi?

Ocak ayında son 30 yılın en fazla fazla yağışı alındı
GÜNDEM
Ocak ayında son 30 yılın en fazla fazla yağışı alındı

Geçtiğimiz haftalarda yaşanan kar yağışı ve sağanaklar, baraj seviyelerinde artışa neden oldu.

İstanbul barajlarında doluluk oranında ezber bozuldu
GÜNDEM
İstanbul barajlarında doluluk oranında ezber bozuldu

Yağışlar olumlu etkiledi: İstanbul’da barajların doluluk oranı yüzde 25 seviyesine yaklaştı
GÜNDEM
Yağışlar olumlu etkiledi: İstanbul’da barajların doluluk oranı yüzde 25 seviyesine yaklaştı

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, barajlardaki doluluk oranı yüzde 44,15'e yükseldi.

Kuraklık nedeniyle barajlardaki su miktarı 8 Ocak 2021'de yüzde 19,16'ya kadar düşmüştü.

İstanbul barajlarında doluluk oranı her geçen gün artıyor
GÜNDEM
İstanbul barajlarında doluluk oranı her geçen gün artıyor

İSKİ duyurdu: İstanbul barajlarında son durum
GÜNDEM
İSKİ duyurdu: İstanbul barajlarında son durum

İstanbul barajlarında son durum: Doluluk oranı yüzde 39'a dayandı
GÜNDEM
İstanbul barajlarında son durum: Doluluk oranı yüzde 39'a dayandı

İstanbul barajlarından sevindiren haber: Doluluk oranları giderek artıyor
GÜNDEM
İstanbul barajlarından sevindiren haber: Doluluk oranları giderek artıyor

İstanbul'da iki baraj su yokluğundan kullanım dışı kaldı
FOTOĞRAF 25
Title
İstanbul'da doluluk oranı yüzde 3'ün altına inen Papuçdere barajı ile doluluk oranı yüzde 5'e inen Kazandere barajı, su seviyesi baraj kapakları ve tahliye kanallarının altında kaldığı için kullanım dışı kaldı.
Title
İstanbul barajlarındaki su seviyeleri yağışsız geçen günlerin ardından düşmeye başladı. Bu yıl en yüksek ölçülen doluluk oranı yüzde 93.32 olarak Mart ayında ölçülmüştü. O tarihten itibaren düşmeye başlayan doluluk oranları Ağustos ayında yüzde 63.37, Eylül ayında yüzde 53.75 olarak kayıtlara geçmişti. Ekim ayının 25'inde yapılan ölçümlerde ise doluluk oranı yüzde 43.20 olduğu tespit edildi.
Title
İstanbul'da kurak geçen sonbahar aylarının ardından en fazla etkilenen iki baraj ise Kazandere ve Papuçdere barajları. Papuçdere barajında doluluk oranı yüzde 3'ün altına inerken, baraj adeta kurudu. Barajda sadece kapakların olduğu bölümde küçük bir su biriktisi var . Baraj kapakları ile tahliye kanalları şu anda su seviyesinden metrelerce yukarısında kaldı. Daha önce balıkların yüzdüğü metrelerce derinlikte suyun bulunduğu bu alanlarda rahatlıkla yürünebiliyor. Üzerleri midyelerle kaplı kayalar ise su seviyesinden metrelerce yukarıda bulunuyor.
Title
Benzer bir kaderi yaşayan diğer Kazandere barajında ise durum çok faklı değil. Doluluk oranının yüzde 5'in altına indiği barajda şu anda kullanım dışı. Barajın kapaklarının olduğu bölüm dışında kalan alanlarında su kalmadı. Uzmanlar, kış ayının sert ancak kurak çekeceğini belirterek su tasarrufu uyarısında bulunmuştu.
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
İstanbul'da iki baraj su yokluğundan kullanım dışı kaldı
İstanbul'da yağışsız geçen ayların ardından barajlardaki su seviyesi alarm verirken, iki baraj su yokluğu nedeniyle kullanım dışı kaldı.
Abone Ol Google News
Kalbinizin kontrolü cebinizde

Kalbinizin kontrolü cebinizde

Telefon kamerasıyla kalp ritmi ölçülebiliyor.
Bugün hesaplara yatırılacak

Bugün hesaplara yatırılacak

​Kısa çalışma ve işsizlik maaşında beklenen gün geldi.
Macronun tek derdi Türkiye: Uzantımız YPGyi vurdular Türk askeri Libyadan çıksın

​Denizlerin yüzen kışlası olacak.

'Pes' dedirten<br>sokak düğünü<br>

'Pes' dedirten
sokak düğünü

​Polis ekiplerinin baskınıyla sonlandırıldı.
Ağaç testeresiyle kesti

Ağaç testeresiyle kesti

Kopan elini poşete koyup hastanenin yolunu tuttu.

Bu acıyla artık<br>yaşayamıyorum

Bu acıyla artık
yaşayamıyorum

​21 yıldır ara vermeden kayıp oğlunu arıyor.
Skandal<br>sansüre tepki

Skandal
sansüre tepki

Bakan Soylu: Twitter'ın tutumunu kınıyoruz.
Tutuklama kararı

Tutuklama kararı

Kadıköy'de gözaltına alınan 23 şüpheliden 2'si tutuklandı.
6 metreye ulaştı

6 metreye ulaştı

Bir saat içinde sadece 15 metre yol gidilebildi.
Babam<br>kurbanın olayım

Babam
kurbanın olayım

​Kanlar içinde yatan oğlunu gören baba başında ağıtlar yaktı.
Kocaeli'nde bayram

Kocaeli'nde bayram

En düşük ücrete toplamda yüzde 60 zam yapıldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.