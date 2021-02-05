İstanbul barajlarındaki doluluk oranları ne kadar? İSKİ güncel verileri açıkladı: Doluluk oranı yüzde 44,15'e yükseldi
İstanbul barajlarındaki su miktarı, artmaya devam ediyor. Peki, İstanbul baraj doluluk oranı ne kadar? İstanbul'a su sağlayan barajlardaki su seviyesi, son yağışlarla yüzde 24,29 arttı. Doluluk oranı yüzde 44,15'e yükseldi.
İstanbul'da 2021 senesinde barajların doluluk oranının yüzde 19'a kadar düşmesi vatandaşları ve uzmanları endişelendirdi.
Milyonlarca vatandaş ülkemizin su ihtiyacı hakkında meraklanıyor. Su ihtiyacı denilince akla ilk gelen baraj doluluk oranlarının ne kadar olduğu öğrenilmek isteniyor. Başta ASKİ ve İSKİ siteleri olmak üzere 2021 yılının baraj doluluk oranları nedir? Son günlerde ülke genelinde etkili olan yağışlar barajları ne yönde etkiledi?
Geçtiğimiz haftalarda yaşanan kar yağışı ve sağanaklar, baraj seviyelerinde artışa neden oldu.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, barajlardaki doluluk oranı yüzde 44,15'e yükseldi.
Kuraklık nedeniyle barajlardaki su miktarı 8 Ocak 2021'de yüzde 19,16'ya kadar düşmüştü.