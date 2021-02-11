Gündem İstanbul barajlarından sevindiren haber Doluluk oranı 6 ayın zirvesinde
İSTANBUL

İstanbul barajlarından sevindiren haber: Doluluk oranı 6 ayın zirvesinde

İstanbul’da barajların doluluk oranı her geçen gün yükselmeye devam ediyor. Barajların doluluk oranı bugün itibariyle yüzde 45 seviyesini geçerek son 6 ayın zirvesine çıktı. Kentte hafta sonu etkili olması beklenen kar yağışının baraj doluluğuna olumlu katkı yapması bekleniyor.

Haber Merkezi İHA
Arşiv
Arşiv

Ocak ayı içerisinde kısa süreli etkili olan yağışlar susuzluk tehlikesi altında olan Megakent İstanbul’da yüzleri güldürdü. Şubat ayına mevsim normallerinin üzerinde sıcak havalar ile giren İstanbul’da buna rağmen barajların doluluk oranı her geçen gün artmaya devam ediyor. Barajların her geçen gün artan doluluk oranı İSKİ verilerine de yansıdı.

  • 8 Ocak günü yüzde 19.16 seviyesine kadar düşen barajların doluluk oranı bugün itibariyle yüzde 45.10 seviyesine çıktı. Bu oran son 6 ayın zirvesi olarak açıklandı. Geçtiğimiz aylarda doluluk oranı ise şöyle olmuştu: “Ağustos 51.90, Eylül 41.95, Ekim 33.52, Kasım 27.26, Aralık 22.32, Ocak 40.39”

Diğer taraftan barajların doluluk oranı ay bazında yükselişe geçse de bu oran 6 yılın en düşük doluluk oranı olarak kayda geçti. Geçtiğimiz 6 yılda en yüksek doluluk oranı yüzde 91 ile 2015 yılında ölçülmüştü.

İstanbulluya güzel haber: Barajlardaki su seviyesi yüzde 45'e yaklaştı
GÜNDEM
İstanbulluya güzel haber: Barajlardaki su seviyesi yüzde 45'e yaklaştı


İstanbul barajlarının bugün itibariyle doluluk oranları şöyle:
- Ömerli Barajı doluluk oranı yüzde 51.48
- Papuçdere barajı doluluk oranı yüzde 20.83
- Sazlıdere barajı doluluk oranı yüzde 21.68
- Büyükçekmece barajı doluluk oranı yüzde 46.99
- Alibeyköy barajı doluluk oranı yüzde 51.65
- Terkos barajı doluluk oranı yüzde 43.34
- Kazandere barajı doluluk oranı yüzde 81.22
- Elmalı barajı doluluk oranı yüzde 51.30
- Darlık barajı doluluk oranı yüzde 54.04
- Istrancalar barajı doluluk oranı yüzde 64.09

İstanbul İSKİ planlı su kesintisi 11 Şubat 2021 Perşembe
ÖZGÜN
İstanbul İSKİ planlı su kesintisi 11 Şubat 2021 Perşembe
Abone Ol Google News
Açık bir hüküm yok

'Açık bir hüküm yok'

​TBMM Başkanı Şentop'tan Enis Berberoğlu açıklaması.
Sütün kaymağını marketler yiyor

Sütün kaymağını marketler yiyor

​2 lira 80 kuruşluk sütün reyon fiyatı 7-8 lira.
Kılıçdaroğlu 10 metrelik bozayı heykeli yapacağını duyuran Bolu Belediye Başkanı Özcanı ziyaret edecek

'Bu işte bir tuhaflık var'

'Bu işte bir tuhaflık var'

Böylesi daha önce olmamıştı, sürüngenler erken uyandı.

​Bakan Koca'dan Yeni Şafak'a çarpıcı değerlendirme.

Facebook Clubhouse'a rakip olacak

Facebook Clubhouse'a rakip olacak

​Sesli iletişim uygulaması üzerinde çalışıyorlar.
Tek yasal<br>mirasçısı eşiymiş

Tek yasal
mirasçısı eşiymiş

Tüyler ürperten cinayette yeni detay ortaya çıktı.

​Polisin üzerine sürüp kaçtı yakalanınca tehdit etti.
Tonlarca gıda çöpe gidiyor

Tonlarca gıda çöpe gidiyor

Etiket üstünde yer alan iki tarih karıştırılıyor.
Mesaj yerine ulaştı

Mesaj yerine ulaştı

​Erdoğan'ın Miçotakis'le ilgili sözleri Yunan basınında yer aldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.