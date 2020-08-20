Baro’nun gece kulübü kapatıldı: 6 milyon dolarlık bina mühürlendi

Türkiye Barolar Birliği (TBB), İstanbul Barosu’nun talebi üzerine, avukatların sosyal tesis olarak kullanabileceği Beşiktaş Balmumcu’daki binayı 2012’de 6 milyon dolara satın almıştı. Ancak İstanbul Barosu’nun, yapılan protokole de aykırı olarak, üye avukatlara sosyal tesis yapılacak yeri bir gece kulübüne kira verdiği ortaya çıkmıştı.

BELEDİYE BU KEZ GÖRDÜ

İlk olarak Yeni Şafak’ın haberini yaptığı gece kulübüyle ilgili dün önemli bir gelişme yaşandı. İstanbul Barosu’na kayıtlı bir avukatın söz konusu gece kulübünün içki ruhsatının olmadığı yönündeki şikayeti üzerine Beşiktaş Belediyesi yetkilileri, 31 Temmuz ile 2 Ağustos’ta bahse konu yere denetime gitmişti. Ancak avukata verilen cevapta, herhangi bir faaliyete rastlanılmadığı bildirilmişti.

FAALİYET DURDURULDU

Dün yaşanan yeni gelişmeye göre, Beşiktaş Belediyesi ve emniyet, söz konusu gece kulübünün faaliyetini durdurdu. Balmumcu’daki binada, kafe ve restoran ruhsatı olmasına rağmen alkollü içki satışı ve müzik yayını yapıldığı belirlenmesi üzerine faaliyetin durdurulduğu ve yasal işlemin yapıldığı belirtildi.

GÜNDEM Baro’dan komik savunma: Sosyal tesisimiz

TBB’YE HENÜZ YANIT VERMEDİ

TBB, 10 Ağustos’ta konuyu, İstanbul Barosu’na resmi bir yazıyla sordu. TBB Saymanlığı tarafından gönderilen yazıda, sosyal tesis olarak kullanılması için alınan binanın gece kulübü olarak işletmeciye kiraya verilmesi iddialarına yanıt vermesi istenilmişti. Yazıda, satın alınan yerin amacı dışında kullanılamayacağı belirtilirken, “Taşınmaz, kim tarafından ve ne amaçla kullanılıyor” diye sorulmuştu. İstanbul Barosu’ndan TBB’ye henüz cevap gönderilmediği öğrenildi.

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Ruhsatsız çıktı!

Yeni Şafak’ın, sosyal tesis olarak alınan yerin gece kulübüne kiralandığına yönelik 8 Ağustos’ta çıkan haberinin ardından İstanbul Barosu yazılı açıklama yapmıştı. Açıklamada, işletmede farklı konseptlerde alanların oluşturulduğu ancak gece kulübü tarzı bir oluşumun mevcut olmadığı iddia edilmişti. Baro’nun açıklamada ‘sosyal tesis’ olarak bahsettiği yerin sadece üst katının avukatlara tahsis edileceğini belirtmesi de dikkat çekici bulunmuştu. Baro ayrıca söz konusu yerin aylık sadece 25 bin liraya kiraya verildiğini iddia etmişti.