Gündem İstanbulda nefes kesen kovalamaca Böyle yakalandılar
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İstanbul Başakşehir'de polisten kaçarken takla attılar: O anlar saniye saniye kaydedildi

İstanbul'da nefes kesen kovalamaca: Böyle yakalandılar

İstanbul Başakşehir'de 4 ayrı ilçede hırsızlık yapan 4 şüpheli polisten kaçarken kullandıkları aracın takla atması sonrasında yakalandı. Polis ve şüpheliler arasındaki nefes kesen kovalamaca kameralara yansıdı.

Haber Merkezi IHA
Gözaltına alınan hırsızlık şüphelileri, emniyete götürüldü.
Gözaltına alınan hırsızlık şüphelileri, emniyete götürüldü.

Başakşehir'de Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, 4 farklı ilçedeki iş yerlerinden hırsızlık yapan 4 şüpheliyi takibe aldı.

Ekipler şüphelilerin 24 Haziran’da gerçekleştirdikleri son hırsızlık olayından hemen sonra harekete geçti ve şahısları yakalama çalışması başlattı. İhbar üzerine vakit kaybetmeden hırsızlık olayının yaşandığı yere giden polis ekipleri, şüphelileri kaçmak üzereyken gördü ve ’dur’ ihtarında bulundu.

"Dur" ihtarına uymayan şüpheliler ve polis arasında 3 kilometre süren kovalamaca yaşandı. Kovalamaca, şüphelilerin kullandığı hafif ticari aracın süratli bir şekilde ilerlerken önündeki kamyona çarparak takla atmasıyla sona erdi. Şüpheliler takla atan araçtan çıkarıldı ve polis ekiplerince gözaltına alındı. Kazada yaralanan olmadı.


  • Gözaltına alınan şüphelilerden Umut K.’nin (31) 6 açıktan hırsızlık, 20 iş yerinden hırsızlık, 2 uyuşturucu madde bulundurma, 3 görevi yapmaya engel olma, 9 otomobilden hırsızlık, 1 mala zarar verme, Tolga G.’nin (25) 2 iş yerinden hırsızlık, 1 ruhsatsız silah bulundurma, 2 açıktan hırsızlık, 1 mala zarar verme, Onur K.’nin (21) 8 açıktan hırsızlık, 7 iş yerinden hırsızlık, 3 uyuşturucu madde bulundurma, 1 görevi yapmaya engel olma, 1 yaralama, 2 otomobilden hırsızlık, 2 mala zarar verme, 1 bisiklet-motosiklet hırsızlığı, 1 başkasına ait kimlik kullanma, Oğuzhan A.’nın (25) 2 açıktan hırsızlık, 5 iş yerinden hırsızlık, 9 otomobilden hırsızlık, 2 uyuşturucu madde bulundurma suçlarından kayıtlarının olduğu belirlendi. Şüphelilerden Oğuzhan A.’nın 3 ayrı olaydan aranması olduğu da öğrenildi.


Başakşehir, Bayrampaşa, Sultangazi ve Esenler ilçelerinde işlenen iş yeri hırsızlıklarının sorumlusu olduğu belirlenen şüpheliler, gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Nefes kesen kovalamaca kamerada


Polis aracında bulunan araç kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelilerin kullandıkları hafif ticari araçla önce polis aracına çarparak yoluna devam ettiği, 3 kilometre boyunca süren kovalamacada süratli bir şekilde kaçmaya çalışırken önündeki kamyona çarparak takla atmaları sonucunda durdukları ve polis ekiplerince anında gözaltına alındıkları görülüyor.

Polisten kaçarken takla attılar... O anlar kamerada
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Polisten kaçarken takla attılar... O anlar kamerada
Başakşehir'de 4 ayrı ilçede hırsızlık yapan 4 şüpheli polisten kaçarken kullandıkları aracın takla atması sonrasında yakalandı. Polis ve şüpheliler arasındaki nefes kesen kovalamaca kameralara yansıdı.
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