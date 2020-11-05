İstanbul Beşiktaş'ta rögarda korkutan patlama: 2 işçi yaralandı

Beşiktaş Bebek’te Cevdetpaşa Caddesi üzerinde bir rögar kapağında yapılan çalışma sırasında elektrik kablolarında patlama meydana geldi. 2 işçi yaralanırken, olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.
Ayrıntılar geliyor...
Beşiktaş Bebek’te Cevdetpaşa Caddesi üzerinde bir rögar kapağında yapılan çalışma sırasında elektrik kablolarında patlama meydana geldi. 2 işçi yaralanırken, olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.
Ayrıntılar geliyor...
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