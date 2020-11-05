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İstanbul Beşiktaş'ta rögarda korkutan patlama: 2 işçi yaralandı

İstanbul Beşiktaş'ta Cevdetpaşa Caddesi üzerinde bir rögar kapağında yapılan çalışma sırasında elektrik kablolarında patlama meydana geldi. 2 işçi yaralanırken, olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.

Haber Merkezi İHA
Son dakika
Son dakika

Beşiktaş Bebek’te Cevdetpaşa Caddesi üzerinde bir rögar kapağında yapılan çalışma sırasında elektrik kablolarında patlama meydana geldi. 2 işçi yaralanırken, olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.

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