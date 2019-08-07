Gündem Beykozda denizde kaybolan çocuktan acı haber
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İstanbul Beykoz'da denizde kaybolan çocuktan acı haber

Beykoz'da denizde kaybolan çocuktan acı haber

İstanbul Beykoz'da serinlemek için girdiği denizde kaybolan 15 yaşındaki Mustafa Özyurt'un cesedine ulaşıldı.

Haber Merkezi AA
Ekipler, denizde kaybolan genci arama çalışmalarını yürüttü.
Ekipler, denizde kaybolan genci arama çalışmalarını yürüttü.

Beykoz'da dün serinlemek için Çubuklu sahilinden girdiği denizde gözden kaybolan 15 yaşındaki Mustafa Özyurt'un cesedi, kaybolduğu noktanın açıklarında 8 metre derinlikte bulundu.

Deniz polisi ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı su altı ekiplerinin sahile çıkardığı ceset, ambulansla Beykoz Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Çubuklu sahilinden dün denize giren 15 yaşındaki Caner Şanlı ile Mustafa Özyurt'un boğulma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu gören vatandaşlar, denize atlamıştı. Caner Şanlı kurtarılırken, gözden kaybolan Özyurt'a ulaşılamamıştı.

Özyurt'u bulmak için deniz polisi, Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı ekiplerin başlattığı ancak dün akşam ara verilen çalışmalar, sabah saatlerinden yeniden başlatılmıştı.

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