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İstanbul Beykoz'da orman yangını - Son dakika haberleri

Anadolu Kavağı'nda orman yangını

İstanbul Beykoz'daki Anadolu Kavağı'nda çıkan orman yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Haber Merkezi AA
Orman yangınına havadan müdahale edildi.
Orman yangınına havadan müdahale edildi.

Anadolu Kavağı'nda çıkan orman yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Yüşa Tepesi'nden Anadolu Kavağı'na inen yolda bulunan askeri alanın yakınındaki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber edilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangının çıktığı ormanlık alanın engebeli oluşu nedeniyle itfaiye görevlileri helikopter desteğiyle yangına müdahale etti.

İtfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alınan yangın, söndürüldü.

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