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İstanbul Beyoğlu'nda korkutan anlar: Araç yandı cadde kapatıldı - Son dakika haberleri

İstanbul Beyoğlu'nda korkutan anlar: Araç yandı cadde bir süre trafiğe kapatıldı

İstanbul Beyoğlu'nda seyir halindeki otomobil alev alev yandı. Vatandaşların yangın tüpü sıkarak müdahale ettiği otomobili daha sonra gelen itfaiye ekipleri söndürürken, Karaağaç Caddesi yangın nedeniyle bir süre trafiğe kapatıldı.

Haber Merkezi DHA
Araç yangını nedeniyle cadde trafiğe kapatıldı.
Araç yangını nedeniyle cadde trafiğe kapatıldı.

Halıcıoğlu Karaağaç Caddesi'nde giden otomobilden halindeyken dumanlar çıkmaya başladı. Sürücü ve yanındaki yakınları otomobilden hızlıca indi. Yangına ilk olarak yoldan geçen diğer sürücüler yangın tüpüyle köpük sıkarak müdahale etti.

DHA
Vatandaşların müdahalesi yetersiz kalınca ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Olay yerine gelen polis ekipleri trafiği çift yönlü kapatarak önlem aldı. Vatandaşların müdahalesi yetersiz kalınca ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

DHA
Yangına ilk olarak yoldan geçen diğer sürücüler yangın tüpüyle köpük sıkarak müdahale etti.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen otomobil tamamen hurdaya döndü. Yangın nedeniyle trafiğe kapatılan yol daha sonra açılarak normale döndü.

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