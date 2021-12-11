İstanbul bir anda fırtınaya teslim oldu

İÇ ANADOLU<br>Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.<br><br>ANKARA: 12, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı.<br><br>ESKİŞEHİR: 10, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.<br><br>KONYA: 12, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.<br><br><br>SİVAS: 8, Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu.