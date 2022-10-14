Gündem İstanbul Boğazı arızalanan geminin çekilmesinin ardından trafiğe açıldı
İSTANBUL

İstanbul Boğazı arızalanan geminin çekilmesinin ardından trafiğe açıldı

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği “ANNITA” isimli geminin çekilmesinin ardından açıldı.

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Haber Merkezi AA
İstanbul Boğazı arızalanan geminin çekilmesinin ardından trafiğe açıldı
İstanbul Boğazı 01.30 itibarıyla yeniden gemi trafiğine açıldı.

Tuzla’dan Kavkaz’a seyir halindeyken Türkeli açıklarında makinesi arızalanan “ANNITA” isimli gemi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerince Büyükdere’ye demirletildi.

Bunun ardından, İstanbul Boğazı 01.30 itibarıyla yeniden gemi trafiğine açıldı.

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