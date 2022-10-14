İstanbul Boğazı arızalanan geminin çekilmesinin ardından trafiğe açıldı

Tuzla’dan Kavkaz’a seyir halindeyken Türkeli açıklarında makinesi arızalanan “ANNITA” isimli gemi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerince Büyükdere’ye demirletildi.
Bunun ardından, İstanbul Boğazı 01.30 itibarıyla yeniden gemi trafiğine açıldı.
Tuzla’dan Kavkaz’a seyir halindeyken Türkeli açıklarında makinesi arızalanan “ANNITA” isimli gemi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerince Büyükdere’ye demirletildi.
Bunun ardından, İstanbul Boğazı 01.30 itibarıyla yeniden gemi trafiğine açıldı.
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