Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı

İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı

21:4517/11/2024, Pazar
G: 18/11/2024, Pazartesi
AA
Sonraki haber
İstanbul Boğazı'nda dümen arızası yaşayan 114 metre uzunluğundaki tanker, Ahırkapı Demir Sahası'na emniyetle demirletildi.
İstanbul Boğazı'nda dümen arızası yaşayan 114 metre uzunluğundaki tanker, Ahırkapı Demir Sahası'na emniyetle demirletildi.

İstanbul Boğazı, 'NAZAN' isimli tankerin dümeninin kitlenmesi nedeniyle çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı.

İstanbul Boğazı'nda dümen arızası yaşayan 114 metre uzunluğundaki tanker nedeniyle gemi trafiği çift yönlü askıya alındı.

Edinilen bilgiye göre, Rusya'dan Kocaeli'ye seyir halindeyken İstanbul Boğazı Kandilli önlerinde dümen arızası yaşayan "NAZAN" isimli 114 metre uzunluğundaki tanker için, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait Kurtarma-7 ve Kurtarma-9 römorkörleri olay yerine yönlendirildi.

İstanbul Boğazı gemi trafiği, çift yönde ve geçici olarak askıya alındı.

Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı ekiplerin müdahalesi sürüyor.


İstanbul Boğazı'nda dümeni arızalanan tanker kurtarıldı

İstanbul Boğazı'nda dümen arızası yaşayan 114 metre uzunluğundaki tanker, Ahırkapı Demir Sahası'na emniyetle demirletildi

Rusya'dan Kocaeli'ye seyir halindeyken İstanbul Boğazı Kandilli önlerinde dümen arızası yaşayan "NAZAN" isimli 114 metre uzunluğundaki tankerin kurtarılması için olay yerine yönlendirilen Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait Kurtarma-7 ve Kurtarma-9 römorkörlerinin çalışmaları tamamlandı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "NAZAN isimli tanker, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz koordinasyonunda; kılavuz kaptanımız ve Kurtarma-7 römorkörümüz refakatinde, Kurtarma-9 römorkörümüzce yedeklenerek Ahırkapı Demir Sahası'na emniyetle demirletildi." ifadeleri kullanıldı.

"NAZAN" isimli 114 metre uzunluğundaki tankerin dümen arızası yaşaması nedeniyle İstanbul Boğazı gemi trafiği, çift yönde ve geçici olarak askıya alınmıştı.


#İstanbul Boğazı
#gemi trafiği
#tanker

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ramazan başlangıcı: İlk oruç ne zaman tutulacak? 2025 dini günler takvimi