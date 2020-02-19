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İSTANBUL

​İstanbul boğazında can pazarı: Beylerbeyi Sahilinde denize düşen kadın Kuzguncuk sahiline kadar sürüklendi!

İstanbul boğazında can pazarı: Beylerbeyi sahilinde denize düşen kadın Kuzguncuk sahiline kadar sürüklendi

Üsküdar Beylerbeyi Sahilinde denize düşen bir kadın, akıntıya kapılarak Kuzguncuk sahiline kadar sürüklendi. Kadını fark eden vatandaşlardan biri denize atlayarak kadını kurtardı. Kadının denizden kurtarılma anlarının görüntüleri ortaya çıktı.

Haber Merkezi İHA
Denizde boğulmak üzere olan kadının kurtarıldı.
Denizde boğulmak üzere olan kadının kurtarıldı.

Üsküdar Beylerbeyi sahilinde meydana gelen olayda, adının Nurcan Çelik olduğu öğrenilen bir kadın iddiaya göre denize düştü. Denizdeki akıntıya kapılan kadın Kuzguncuk sahiline kadar sürüklendi. Denizdeki kadını balıkçı sanan vatandaşlar, daha sonra kadının boğulmak üzere olduğunu fark etti.

Denize düşen kadın için seferber oldular
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Denize düşen kadın için seferber oldular
'da denize düşen kadın sahildeki bir kişi tarafından kurtarıldı. Kadın, ambulansla hastaneye kaldırılırken, denizden çıkarıldığı anlar kameralara yansıdı.


Denize giren vatandaş kadını kurtardı.

Vatandaşlardan bir denize atlayarak kadını cam simidine alıp kıyıya doğru getirdi. Olay yerindeki ambulansta ilk müdahale yapılmasının ardından kadın hastaneye kaldırıldı.

Denize giren vatandaş kadını kurtardı.

Mideyeci ve balıkçı sandılar

Olaya tanık olan İsa Gül, şu şekilde açıklamada bulundu:

“İleriye baktık, midyeci veya balıkçı olarak zannettiğimiz şahıs meğerse bayanmış. Bayan suya düşmüştü. Daha sonra ben yüzme bilen var mı diye sordum bir arkadaş ben varım dedi. Arkadaş denize girdi biz de can simidi attık. Denizde sürükleyerek kenara getirdi sonra yukarıya aldık.”
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