​İstanbul boğazında can pazarı: Beylerbeyi Sahilinde denize düşen kadın Kuzguncuk sahiline kadar sürüklendi!

Hayat

O doğduğunda 7-8 yaşlarında olanlar söz sahibi oldu ülke yönetiminde. Ustanın yarım bıraktığı rüyayı gerçekleştirmek için kolları sıvadı. Yanına beş babayiğit aldı. Ve Devrin Otomobilini yaptılar. Estetik, ekonomik, teknolojik. Bu satırların yazarı ve onun nesli Devrim Otomobiline binemedi ama Devrin Otomobiline bineceği günleri iple çekiyor...