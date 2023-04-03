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İstanbul Boğazı'nda faciadan dönüldü: Kadıköy vapuru son anda kurtuldu

Eyüpsultan-Kadıköy seferini yapan şehir hatları vapuru kazadan son anda kurtuldu. Işıkları kapalı olduğu iddia edilen yabancı bayraklı kuru yük gemisini geç fark eden şehir hatları vapurunun kaptanı, kazayı yaptığı manevrayla önledi.

09:47 . 3/04/2023 Pazartesi
DHA
Vapurda yaşanan panik ise cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi.

Vapurda yaşanan panik ise cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi.

Eyüpsultan'dan Kadıköy'e gitmek üzere hareket eden şehir hatları vapuru Kasımpaşa'yı geçtikten sonra bir anda kuru yük gemisiyle karşı karşıya geldi.


İddiaya göre kuru yük gemisinde her hangi bir aydınlatma ya da eşlik eden bir römorkör bulunmuyordu.



Vapurda bulunan yolcuların yaşadığı panik cep telefonu kameralarına yansırken, vapurun kaptanının son anda yaptığı manevrayla kazayı önlediği öğrenildi.


Şehir hatları vapuru olayın ardından Kadıköy İskelesi'ne doğru seyrine devam etti.



#İstanbul Boğazı
#Kadıköy
#İstanbul
20 dakika önce
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