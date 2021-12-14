İstanbul Boğazı’nda kontrol: Balıkların boy ölçümleri yapıldı

İstanbul Boğazı’nda su ürünleri denetimi yapıldı. 37 adet gemi ve tekne kontrol edilirken, avlanana balıkların boy ölçümleri yapıldı.

İstanbul Boğazı'nda kontrol



İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Komutanlığı ekipleri dün akşam İstanbul Boğazı’nda su ürünleri denetimi yaptı.

İstanbul Boğazı'nda kontrol.

İstanbul Boğazı’nda balık avcılığında bulunan Gırgır gemileri denetlendi ve teknelerde amatör avcılık yapan kişilere Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğde dikkat edilmesi gereken kurallar anlatıldı. Ayrıca, av araçları ve avlanılmış oldukları su ürünlerinin kontrolleri yapıldı. Denetimlerde 37 adet gemi ve tekne kontrol edildi.

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FOTOĞRAF 7 2018 yılında Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) şirketi tarafından satın alınan ve Akdeniz'deki petrol ve doğalgaz arama çalışmalarına katılan 'Yavuz' isimli gemi geçtiğimiz günlerde Haydarpaşa Limanı'na demirledi. Burada geminin kule direklerinin sökümü gerçekleştirildi. Haydarpaşa Limanı'ndan saat 12.00 sıralarında hareket eden 'Yavuz' sondaj gemisi İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Gemi, yaklaşık 2 saatte boğaz geçişini Kıyı Emniyeti Kurtarma römorkörü eşliğinde tamamladı. Yavuz, Karadeniz'de petrol ve doğalgaz arama çalışmalarına katılmak için rotasını sökülen direklerin yerine montajı için Filyos Limanı'na çevirdi. Sondaj gemisinin İstanbul Boğazı'ndan geçişi havadan da görüntülendi. Yavuz sondaj gemisi Karadeniz'e açıldı: İstanbul Boğazı'ndan geçişi havadan görüntülendi Yavuz sondaj gemisi, kule direklerinin sökümünün ardından petrol ve doğalgaz arama çalışmalarına katılmak üzere İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açıldı. Geminin boğaz geçişine Kıyı Emniyeti Kurtarma römorkörü de eşlik etti. BiP'te paylaş

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GÜNDEM İstanbul Boğazı'nda dikkat çeken görüntü: Dev geminin parçası 3 saate geçti