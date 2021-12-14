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İSTANBUL

İstanbul Boğazı’nda kontrol: Balıkların boy ölçümleri yapıldı

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Komutanlığı ekipleri dün akşam İstanbul Boğazı’nda 37 adet gemi ve tekne kontrol ederken, avlanan balıkların boy ölçümlerine baktı.

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Haber Merkezi İHA
İstanbul Boğazı’nda kontrol: Balıkların boy ölçümleri yapıldı
İstanbul Boğazı

İstanbul Boğazı’nda su ürünleri denetimi yapıldı. 37 adet gemi ve tekne kontrol edilirken, avlanana balıkların boy ölçümleri yapıldı.

İstanbul Boğazı'nda kontrol
İstanbul Boğazı'nda kontrol


İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Komutanlığı ekipleri dün akşam İstanbul Boğazı’nda su ürünleri denetimi yaptı.

İstanbul Boğazı'nda kontrol.
İstanbul Boğazı'nda kontrol.

İstanbul Boğazı’nda balık avcılığında bulunan Gırgır gemileri denetlendi ve teknelerde amatör avcılık yapan kişilere Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğde dikkat edilmesi gereken kurallar anlatıldı. Ayrıca, av araçları ve avlanılmış oldukları su ürünlerinin kontrolleri yapıldı. Denetimlerde 37 adet gemi ve tekne kontrol edildi.

Yavuz sondaj gemisi Karadeniz'e açıldı: İstanbul Boğazı'ndan geçişi havadan görüntülendi
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2018 yılında Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) şirketi tarafından satın alınan ve Akdeniz'deki petrol ve doğalgaz arama çalışmalarına katılan 'Yavuz' isimli gemi geçtiğimiz günlerde Haydarpaşa Limanı'na demirledi.
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Burada geminin kule direklerinin sökümü gerçekleştirildi. Haydarpaşa Limanı'ndan saat 12.00 sıralarında hareket eden 'Yavuz' sondaj gemisi İstanbul Boğazı'na giriş yaptı.
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Gemi, yaklaşık 2 saatte boğaz geçişini Kıyı Emniyeti Kurtarma römorkörü eşliğinde tamamladı. Yavuz, Karadeniz'de petrol ve doğalgaz arama çalışmalarına katılmak için rotasını sökülen direklerin yerine montajı için Filyos Limanı'na çevirdi. Sondaj gemisinin İstanbul Boğazı'ndan geçişi havadan da görüntülendi.
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Yavuz sondaj gemisi Karadeniz'e açıldı: İstanbul Boğazı'ndan geçişi havadan görüntülendi
Yavuz sondaj gemisi, kule direklerinin sökümünün ardından petrol ve doğalgaz arama çalışmalarına katılmak üzere İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açıldı. Geminin boğaz geçişine Kıyı Emniyeti Kurtarma römorkörü de eşlik etti.

GÜNDEM
İstanbul Boğazı'nda dikkat çeken görüntü: Dev geminin parçası 3 saate geçti

İstanbul Boğazı'nda sis gemi trafiğini olumsuz etkiledi
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İstanbul'da günlerdir etkili olan sis deniz trafiğini de olumsuz etkiledi. Marmara Denizi ve İstanbul Boğazı'nda etkili olan sis nedeniyle transit gemi taşımacılığında aksamalar yaşandı.
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Marmara Denizi'nde bekleyen gemiler, Zeytinburnu Sahili'nden görüntülendi. Sis nedeniyle olabilecek kazaları önlemek için zaman zaman bazı gemilerden korna çalındı. Fatih Sarayburnu Sahili'nde ise, sisli boğaz manzarasına karşı fotoğraf çeken ve balık tutanlar görüntülendi.
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İstanbul Boğazı'nda sis gemi trafiğini olumsuz etkiledi
İstanbul Boğazı'nda etkili olan sis gemi trafiğini olumsuz etkiledi. Zeytinburnu açıklarında onlarca geminin boğazdan geçmek için beklediği görüldü.


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