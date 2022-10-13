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İSTANBUL

İstanbul Boğazı'nda trafik arızalanan gemi dolayısıyla askıya alındı

İstanbul Boğazı bir yük gemisinin makine arızası yapması nedeniyle gemi trafiğine geçici olarak kapatıldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbul Boğazında trafik arızalanan gemi dolayısıyla askıya alındı
Arşiv.

İstanbul Boğazı gemi trafiği, Türkeli Demir Sahası açıklarında makine arızası yapan dökme yük gemisi dolayısıyla askıya alındı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Tuzla’dan Kavkaz’a seyir halindeyken Türkeli açıklarında makine arızası yapan 190 metre boyundaki ANNITA isimli dökme yük gemisine, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüzce kılavuz kaptanımız, KURTARMA-7 ve KURTARMA-8 römorkörümüz ile KEGM-8 hızlı tahlisiye botumuz ivedilikle yönlendirildi." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, İstanbul Boğazı gemi trafiğinin geçici olarak askıya alındığı duyuruldu.

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