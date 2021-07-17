Gündem İstanbul boşaldı Mesire alanları bile boş kaldı
İSTANBUL

İstanbul boşaldı: Mesire alanları bile boş kaldı

Bayram tatilini İstanbul dışında geçirmek isteyen vatandaşların tatil beldelerine ve köylerine gitmesiyle hafta sonları piknikçilerinin uğrak mekanı olan İstanbul’daki mesire alanları boş kaldı.

Haber Merkezi İHA
İstanbul boşaldı: Mesire alanları bile boş kaldı
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Dokuz günlük bayram tatilinin ilk gününde tatilcilerin İstanbul’u boşaltmasıyla birlikte piknikçilerin uğrak mekanı olan mesire alanları boş kaldı. Göktürk’te bulunan 500 masalık mesire alanında hafta sonu yoğunluğundan eser yokken sadece bir aile piknik yaptı.

Mesire alanının boş kalması hakkında konuşan işletmeci Ahmet Ali Yıldız, ”Biz hafta sonu hazırlığımızı ona göre yapmıştık fakat 15 Temmuz itibariyle başlayan tatil ile yaptığımız hazırlıklar boşa gitti. İstanbul boşaldı, malum bayram tatili dokuz gün. Bundan dolayı piknik alanımız boş kaldı. Burada beş yüz masamız var. Normalde cumartesi bu masaların üç yüz dört yüz tanesi dolu olurdu. Bugün gördüğünüz gibi sadece bir iki masamız doldu. Hafta sonu dolarken, şuan bomboş kaldı. İnşallah dokuz günlük tatil sonrası eski yoğunluğu yakalayacağız” dedi.

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Mesire alanında tek piknikçilerden Semra Esen, ”Biz aslında bugünü özellikle bilinçli seçtik. Çünkü biz zaten Bodrum’daydık. Baktık herkes akın akın oraya geliyor. Biz de o yüzden döndük İstanbul’a. İstanbul’un tadını çıkaralım, bugünü değerlendirelim çıkıp gezelim dedik. Daha önce gelmiştik buraya doluydu buralar, bugün ise bizim şansımıza bomboş buralar bir tek biz varız. Tadını çıkarıyoruz” diye konuştu.

Piknik alanını boş görünce şaşkınlığını gizleyemeyen küçük Mira ise ”Çok şaşırdım. Bir kez babamla buraya gelmiştim dopdoluydu. Şimdi geldiğimde bomboş. Salıncağa biniyorum bugün genellikle, oynuyorum arkadaşlarımla. Ormanda tek başıma kalmaktan çok mutluyum” dedi.

Büyük tatil göçü başladı: Kadıköy’den başlayan trafik Tuzla’ya kadar uzadı
FOTOĞRAF 13
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Bayram tatilcilerinin TEM Otoyolu’nda oluşturduğu yoğunluk sürüyor.
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9 günlük Kurban Bayramı’nı memleketlerinde ya da tatil bölgelerinde geçirmek isteyen vatandaşlar, dün mesai saatinin sonlanması ve tatilin başlaması ile birlikte yola çıkmaya başladı.
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İstanbul ve çevre illerden yola çıkan vatandaşlar, TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde sabah saatleri itibari ile yoğunluk oluşturmaya başladı.
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TEM otoyolu Ankara istikametinde, Körfez, Derince ve İzmit geçişinde yoğunluk yaşanıyor.
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Gültepe ve Korutepe Tünelleri’nde ise yolun 3 şeritten 2 şeride düşmesi sebebi ile trafik zaman zaman durma noktasına geliyor.
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D100 Karayolu İzmit geçişinde ise şehir trafiğinin de eklenmesi ile yoğunluk oluşmaya başladı.
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TEM Otoyolu’nda yaşanan yoğunluk drone ile havadan görüntülendi.
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İstanbul’da 9 günlük bayram tatili için memleketlerine doğru yola çıkan sürücüler, sabahın erken saatlerinde TEM otoyolunda yoğun trafik oluşturdu. Yoğun trafik havadan böyle görüntülendi.
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İstanbul’da geçtiğimiz gün gece saatlerinde başlayan bayram tatil trafiği, bugün sabah saatlerinde de devam etti.
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. Sabahın erken saatlerinde memleketlerine doğru yola çıkan sürücüler, TEM otoyolunda Ankara istikametine yoğun trafik oluşturdu.
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Kadıköy’den başlayan trafik Tuzla’ya kadar uzadı. Yoğun trafik drone ile havadan böyle görüntülendi.
Büyük tatil göçü başladı: Kadıköy’den başlayan trafik Tuzla’ya kadar uzadı
9 günlük Kurban Bayram tatilinin ilk gününde İstanbul ve çevre illerden memleketlerine ya da tatil bölgelerine gitmek için yola çıkan vatandaşlar sabahın erken saatlerinde TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde yoğun trafik oluştururken, İstanbul'da ise Kadıköy'den başlayan trafik Tuzla'ya kadar uzadı.


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