Gündem Büyükçekmecedeki kazada 1 kişi hayatını kaybetti 7 kişi yaralandı
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İstanbul Büyükçekmece'deki kazada 1 kişi hayatını kaybetti 7 kişi yaralandı

Büyükçekmece'deki kazada 1 kişi hayatını kaybetti 7 kişi yaralandı

İstanbul Büyükçekmece'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Haber Merkezi AA
Kaza sonrası olay yerine ekipler gönderildi.
Kaza sonrası olay yerine ekipler gönderildi.

İstanbul Havalimanı'na yolcu taşıyan 34 YJ 0259 plakalı servis otobüsü, Büyükçekmece Tepekent mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıktı. Şarampole doğru savrulan otobüs, yol kenarındaki elektrik direğine çarparak durabildi.

Kazada, ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluşurken, kazaya karışan otobüsün olay yerinden kaldırılması için çalışmalar sürüyor.

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GÜNDEM
İstanbul Havalimanı yolu trafiğe kapatan kaza
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