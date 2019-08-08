Büyükçekmece'deki kazada 1 kişi hayatını kaybetti 7 kişi yaralandı

Hayat

Adanalı kebap ustasından kurban eti nasıl pişirilir önerileri

Adana'da, kaburga etinden yaptığı metrelik Adana boru kebabıyla meşhur olan Yaşar Aydın, Kurban Bayramı'nda kırmızı etin en lezzetli halinin püf noktalarını anlattı.