Hastaneden komşusunu alıp evine götürürken kaza yapıp hastanelik oldular İstanbul Çatalca’da hastaneden aldığı komşusuyla eve doğru yola çıkan bir kişi, kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybedince beton durağa çarpıp takla attı. Kazada biri ağır olmak üzere iki kişi yaralandı.

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