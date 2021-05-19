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İstanbul Çekmeköy'de makas iddiası: Hafriyat kamyonu sürücüsü faciayı önledi

İstanbul Çekmeköy'de, hafriyat kamyonu sürücüsü, makas atarak ilerleyen otomobile çarpmamak için direksiyon kırınca refüjde metrelerce ilerledi. Kamyonu durdurmayı başaran sürücünün, karşı şeritteki araçlara çarpmamak için verdiği mücadele faciayı engelledi.

Haber Merkezi DHA
İstanbul Çekmeköyde makas iddiası: Hafriyat kamyonu sürücüsü faciayı önledi
Otomobile çarpmamak için direksiyonu kıran sürücü Yılmaz'ın kullandığı hafriyat kamyonu refüje girdi.

Çekmeköy'deki kaza, Şile Otoyolu Taşdelen mevkiinde dün saat 13.00 sıralarında meydana geldi.

İddiaya göre, Fatih Yılmaz yönetimindeki 34 LC 0586 plakalı hafriyat kamyonu, sürücüsünün makas attığı otomobil nedeniyle kontrolden çıktı. Otomobile çarpmamak için direksiyonu kıran sürücü Yılmaz'ın kullandığı hafriyat kamyonu refüje girdi.

DHA

Yolun karşı şeridine geçmemek için yoğun çaba harcayan sürücü, kullandığı hafriyat kamyonuyla yaklaşık 50 metre refüjdeki demir korkulukları kırarak ilerledi. Sürücü Yılmaz, karşı şeritten gelen araçlara çarpmadan kamyonu durdurmayı başardı.

DHA

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"Makas ata ata geliyordu"

Olayın şokunu yaşayan Fatih Yılmaz, "Otomobil makas ata ata geliyordu. Sağdan önüme bir anda girdi. İşte arabamın halini görüyorsunuz. Milleti öldürmemek için, ezmemek için kendi canımı hiçe saydım. Daha ne yapıyım. Milletin canına kastetmemek için elimden geleni yaptım" dedi.

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Hafriyat kamyonlarına yönelik eleştirilere de sitem eden Yılmaz, "Küçük arabalar da bizim değerimizi bilsin. Sağımıza solumuza girmesinler. Sarı damper görünce 'katil' derler. Aha işte katil, görün katili bak. Sizi öldürmemek için neler yapıyor bu katil. Kendi canından vazgeçiyor" şeklinde konuştu.

Kaza nedeniyle Şile otoyolundaki trafik uzun bir süre aksadı. Kaza mahalli ve oluşan trafik havadan da fotoğraflandı.

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