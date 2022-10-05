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İSTANBUL

İstanbul Coffee Festival dolu dolu geçecek

İstanbul Coffee Festival, KüçükÇiftlik Park İstanbul'da ziyaretçileriyle buluşacak. Sonbaharın şehre renk katan etkinliği İstanbul Coffee Festival başlıyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbul Coffee Festival dolu dolu geçecek
İstanbul Coffee Festival dolu dolu geçecek.

İstanbul Coffee Festival, KüçükÇiftlik Park İstanbul'da ziyaretçileriyle buluşacak. Sonbaharın şehre renk katan etkinliği İstanbul Coffee Festival başlıyor. Türk Telekom Prime ayrıcalıklarıyla KüçükÇiftlik Park İstanbul'da ziyaretçilerini ağırlayacak etkinlik, özel tadım, ikramlar, atölyeler ve barista gösterilerinin yanı sıra 25'ten fazla ünlü sanatçının konserlerine ev sahipliği yaparak kahve tutkunlarına keyifli anlar yaşatacak. İstanbul Coffee Festival’de ziyaretçiler, İstanbul’un tanınmış kahve markaları, çekirdek kahveciler, kahve makinesi üreticileriyle bir araya gelecek ve kahve yanı lezzetleri ve özel tasarım ürünlerini tatma şansı bulacak.

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