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İSTANBUL

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından eski İngiliz subayının ölümüne ilişkin açıklama - Son dakika

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından eski İngiliz subayının ölümüne ilişkin açıklama

Karaköy’de ölü bulunan İngiliz ajanı James Gustaf Edward Le Mesurier’in ölümüne ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca açıklama yapıldı. Açıklamada, "Kesin ölüm sebebinin tespiti için otopsi ve diğer işlemler Adli Tıp Kurumu'nda devam etmektedir" denildi.

Haber Merkezi İHA
Eski İngiliz askeri görevlisi İstanbul'da ölü bulunmuştu.
Eski İngiliz askeri görevlisi İstanbul'da ölü bulunmuştu.

Karaköy’de ölü bulunan İngiliz ajanı James Gustaf Edward Le Mesurier’in ölümüne ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan açıklama yapıldı.

Açıklamada, “11 Kasım 2019 tarihinde sabah saat 05.30 sıralarında James Gustaf Edward Le Mesurier’in İstanbul ili Beyoğlu ilçesi Hamam sokak girişinde ölü olarak bulunduğunun bildirildiği"ne ilişkin ifadelere yer verildi.

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Açıklamada, “İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yerine derhal intikal etmiş ve gerekli güvenlik önlemlerini almıştır. Hemen akabinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı nöbetçi cumhuriyet savcısı olay yerine giderek soruşturma işlemlerine başlanmış ve kesin ölüm sebebinin tespiti için ölen şahsın İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’na naklini sağlamıştır.Şahsın kesin ölüm sebebinin tespiti için otopsi ve diğer işlemler İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’nda devam etmektedir. Olay yeri civarındaki kamera kayıtlarının temini ve inceleme çalışmaları yapılmaktadır” denildi.

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