Meteorolojiden İstanbul dahil sekiz il için sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu; Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile İstanbul, Çanakkale’nin doğu, Balıkesir’in kuzey kesimleri, Sinop, Tokat ve Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Ordu ve Giresun çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2) olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Güney kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

İL İL HAVA DURUMU

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Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu 30

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı 29

İzmir: Az bulutlu ve açık 35

Adana: Az bulutlu ve açık 37

Antalya: Az bulutlu ve açık 35

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27



Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Diyarbakır: Parçalı bulutlu 40

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FOTOĞRAF 7 Batı Karadeniz bölgesinde 11 Ağustos tarihinde yaşanan sel felaketi, geride büyük bir yıkım bıraktı. Felaketten en büyük hasarı ise, Kastamonu’nun Bozkurt ilçesi gördü. Sel suları ilçede birçok bina ve iş yerine zarar vererek tamamen kullanılamaz hale getirdi. Kastamonu’da onlarca insan sel sularına kapılıp kaybolurken, 71 vatandaşın ise cansız bedenine ulaşıldı. Bozkurt ilçesinde felaket esnasında ağır hasar gören ve yarım yıkık görüntüsüyle adeta selin simgesi haline gelen 5 katlı Fatih 1 Apartmanı, kız öğrenci yurdu ve vatandaşların anılarını bırakıp taşıyabildikleri eşyalarla terk ettiği Yıldız Apartmanı’nın yıkım işlemleri tamamlandı. Bu 3 hasarlı binadan geriye ise enkaz halinde bekleyen taş parçaları kaldı. Selin boyutunu gösteren 3 binanın enkazı havadan görüntülendi. Selin ilçeye çok ağır geldiğini söyleyen Sinan Kartal isimli bir vatandaş, “Sel bayağı bir büyük, ağır geldi. Zannedersem 400 küsur kilo yağmış. Bu binalar selde yıkıldı. Sağ olsun hükumetimiz, devletimiz temizliyorlar. Bozkurt’umuzu inşallah imar edecekler. Hepsinden Allah razı olsun. Bu binalar 3-5 senelik, bazıları 8-10 senelik binalar. Selde arada yol olmasına rağmen yol falan gitmiş, sel daha sonra binalara sirayet etmiş. Selde alt tarafları zaten yıkılmıştı. Ondan sonrasını zaten devletimiz yıkıyor. Bütün hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah rahmet eylesin, kalanların da başı sağ olsun. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin” dedi. Bozkurt'ta hasar gören binaların yıkımı tamamlandı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinde ağır hasar gören ve adeta selin simgesi haline gelen binaların yıkım işlemleri tamamlandı. Enkaz halinde kalan binaların son hali ise havadan görüntülendi. BiP'te paylaş

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