Gündem İstanbul Emniyet Müdürlüğünden çıplak arama iddialarına yanıt Suç duyurusunda bulunulacak
POLİTİKA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden çıplak arama iddialarına yanıt: Suç duyurusunda bulunulacak

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylar sırasında gözaltına alınan 5 kişinin "çıplak arama" ve "kötü muamele" iddiasıyla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü, suç duyurusunda bulunacak. İddiaların gerçeği yansıtmadığının belirtildiği açıklamada, "Konuya ilişkin yapılan işlemlerin tetkiki ve yakalama/üst arama sırasındaki kamera kayıtları titizlikle incelenmiştir. Görüntülerden de anlaşılacağı üzere bütün şahıslarda olduğu gibi iddialarda bulunan şahısların da üst aramaları çok kısa sürelerde tamamlanmıştır. Bu kadar kısa süre içerisinde kıyafet çıkarılması ve tekrar giyilmesi kesinlikle mümkün değildir" denildi.

Haber Merkezi AA
İstanbul Emniyeti Müdürlüğü, güvenlik kamerası görüntüleriyle çıplak arama iddialarını yalanladı.
İstanbul Emniyeti Müdürlüğü, güvenlik kamerası görüntüleriyle çıplak arama iddialarını yalanladı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Boğaziçi Üniversitesi önündeki protestolara ilişkin gözaltına alınan bazı şüphelilerin "çıplak arama ve kötü muameleye maruz kaldıkları" yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, asılsız iddialarda bulunan şahıslar hakkında suç duyurusunda bulunulacağını bildirdi.

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Bu filmi 18 yıldır yüzlerce kez seyrettik: Boğaziçi’ndeki eylemlerin demokrasiyle alakası yok

Şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 4 Ocak'ta Boğaziçi Üniversitesi giriş kapısı önünde yapılan gösteriler sırasında "2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet ve polise karşı mukavemet" gösterdiği tespit edilen şahıslara yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda 5 ve 6 Ocak tarihlerinde düzenlenen iki ayrı operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıkları hatırlatıldı.

LGBT bayraklı Boğaziçi protestosu: Bu sefer Almanya'da
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LGBT bayraklı Boğaziçi protestosu: Bu sefer Almanya'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Boğaziçi Üniversitesi açıklaması: Fikir özgürlüğüyle ilgisi yok
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Boğaziçi Üniversitesi açıklaması: Fikir özgürlüğüyle ilgisi yok
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesindeki protestolarla ilgili 'Rutin bir atamayı üniversitelerimizi karıştırmak için fırsata çevirenleri hep birlikte takip ediyoruz.Terör örgütü iltisaklı kişilerin en ön safta yer aldığı bu tür eylemlerin demokrasiyle hak arayışıyla fikir ve ifade özgürlüğüyle uzaktan yakından ilgisi yoktur' dedi.


  • Gözaltı sırasında yapılan işlemlere ilişkin E. G, Y. Ö, Z. A. Ç, Ö. Ö. ve H.R.S. isimli şahıslar tarafından basın ve sosyal medya yoluyla "çıplak arama ve kötü muameleye maruz kalındığı" iddialarında bulunulduğuna işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

Boğaziçi Üniversitesi'nde LGBT bayraklı danslı eylem
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Boğaziçi Üniversitesi'nde LGBT bayraklı danslı eylem
Boğaziçi Üniversitesi'nde toplanan bir grup, LGBT bayrakları ve rock müzik eşliğinde dans ederek eylem düzenledi. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler ilginç bir tablo oluşturdu.

"Bu kadar kısa sürede kıyafet çıkarılması mümkün değil"

"Konuya ilişkin yapılan işlemlerin tetkiki ve yakalama/üst arama sırasındaki kamera kayıtları titizlikle incelenmiştir. Görüntülerden de anlaşılacağı üzere bütün şahıslarda olduğu gibi iddialarda bulunan şahısların da üst aramaları çok kısa sürelerde tamamlanmıştır. Bu kadar kısa süre içerisinde kıyafet çıkarılması ve tekrar giyilmesi kesinlikle mümkün değildir.

Böyle rektör mü istiyorsunuz?
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Böyle rektör mü istiyorsunuz?

  • İşlemler Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliği 8. maddesi ile Emniyet Genel Müdürlüğü Nezarethane Talimatnamesi'nin 9. maddesinde belirtilen hususlara uygun şekilde gerçekleştirilmiştir. Asılsız ve mesnetsiz iddialarda bulunan şahıslar hakkında adli makamlara suç duyurusunda bulunulacaktır."

Boğaziçi Üniversitesi'nde toplanan gruptan DHKP-C marşı: Ellerinde sapanlar vuruyor bu çocuklar
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Boğaziçi Üniversitesi'nde toplanan gruptan DHKP-C marşı: Ellerinde sapanlar vuruyor bu çocuklar

Boğaziçi Üniversitesi önünde toplanan grup, terör örgütü DHKP-C yanlısı sloganlar attı. Grup önce 'Ellerinde sapanlar vuruyor bu çocuklar, kalkın ayağa kalkın biz şehirden siz köyden' sonra da 'Katil polis üniversiteden defol' sloganlarıyla terör propagandası yaptı.

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Emniyet görüntüleri yayınladı

Emniyet görüntüleri yayınladı

Boğaziçi'nde gözaltına alınanların 'çıplak arandığı' iddia edilmişti.
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