İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden çıplak arama iddialarına yanıt: Suç duyurusunda bulunulacak

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Boğaziçi Üniversitesi önündeki protestolara ilişkin gözaltına alınan bazı şüphelilerin "çıplak arama ve kötü muameleye maruz kaldıkları" yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, asılsız iddialarda bulunan şahıslar hakkında suç duyurusunda bulunulacağını bildirdi.

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Şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 4 Ocak'ta Boğaziçi Üniversitesi giriş kapısı önünde yapılan gösteriler sırasında "2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet ve polise karşı mukavemet" gösterdiği tespit edilen şahıslara yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda 5 ve 6 Ocak tarihlerinde düzenlenen iki ayrı operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıkları hatırlatıldı.

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DÜNYA LGBT bayraklı Boğaziçi protestosu: Bu sefer Almanya'da

OYNAT 00:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Boğaziçi Üniversitesi açıklaması: Fikir özgürlüğüyle ilgisi yok Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesindeki protestolarla ilgili 'Rutin bir atamayı üniversitelerimizi karıştırmak için fırsata çevirenleri hep birlikte takip ediyoruz.Terör örgütü iltisaklı kişilerin en ön safta yer aldığı bu tür eylemlerin demokrasiyle hak arayışıyla fikir ve ifade özgürlüğüyle uzaktan yakından ilgisi yoktur' dedi.

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Gözaltı sırasında yapılan işlemlere ilişkin E. G, Y. Ö, Z. A. Ç, Ö. Ö. ve H.R.S. isimli şahıslar tarafından basın ve sosyal medya yoluyla "çıplak arama ve kötü muameleye maruz kalındığı" iddialarında bulunulduğuna işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

OYNAT 01:34 Boğaziçi Üniversitesi'nde LGBT bayraklı danslı eylem Boğaziçi Üniversitesi'nde toplanan bir grup, LGBT bayrakları ve rock müzik eşliğinde dans ederek eylem düzenledi. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler ilginç bir tablo oluşturdu.

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"Bu kadar kısa sürede kıyafet çıkarılması mümkün değil"

"Konuya ilişkin yapılan işlemlerin tetkiki ve yakalama/üst arama sırasındaki kamera kayıtları titizlikle incelenmiştir. Görüntülerden de anlaşılacağı üzere bütün şahıslarda olduğu gibi iddialarda bulunan şahısların da üst aramaları çok kısa sürelerde tamamlanmıştır. Bu kadar kısa süre içerisinde kıyafet çıkarılması ve tekrar giyilmesi kesinlikle mümkün değildir.

GÜNDEM Böyle rektör mü istiyorsunuz?

İşlemler Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliği 8. maddesi ile Emniyet Genel Müdürlüğü Nezarethane Talimatnamesi'nin 9. maddesinde belirtilen hususlara uygun şekilde gerçekleştirilmiştir. Asılsız ve mesnetsiz iddialarda bulunan şahıslar hakkında adli makamlara suç duyurusunda bulunulacaktır."

OYNAT 01:00 Boğaziçi Üniversitesi'nde toplanan gruptan DHKP-C marşı: Ellerinde sapanlar vuruyor bu çocuklar

Boğaziçi Üniversitesi önünde toplanan grup, terör örgütü DHKP-C yanlısı sloganlar attı. Grup önce 'Ellerinde sapanlar vuruyor bu çocuklar, kalkın ayağa kalkın biz şehirden siz köyden' sonra da 'Katil polis üniversiteden defol' sloganlarıyla terör propagandası yaptı.

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GÜNDEM Terör örgütü DHKP-C marşının okunduğu Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlere HDP CHP ve İYİ Partililerden destek