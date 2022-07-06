​​​İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden uyuşturucu operasyonu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Eyüpsultan ilçesinde uyuşturucu operasyonu düzenledi. Yapılan operasyonda 494 gram Bonzai, 10,7 gram Metamfetamin, 13 adet Lyrıca hap, 1 adet hassas terazi 99 adet fişek, 1 adet toplu tabanca, 99 adet fişek ele geçirilirken 2 kişi de tutuklandı.

Emniyetten yapılan açıklamada;

"İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçu ile ilgili Eyüpsultan ilçesinde yürütülen çalışmalarda; 04.07.2022 tarihinde Eyüpsultan ilçesi Çırçır Mahallesinde bir şahsın araçla uyuşturucu madde satışı yaptığı yönünde bilgi edinilmesi üzerine konuyla ilgili inceleme başlatılmıştır.

Aynı gün saat 18.00 sıralarında Atatürk Caddesi üzerinde bir araç şüphe üzerine durdurulmuş, araç içerisinde yapılan kontroller sırasında görülen bir şarj aletinin normalden daha ağır ve kapak kısmı ile oynanmış olduğu anlaşılmış, yapılan detaylı inceleme için sökülen şarj aleti içerisinden alüminyum folyoya sarılı halde 6 parça halinde metamfetamin maddesi ele geçirilmiş, araçta bulunan M.E, J.E. ve S.D. isimli şahıslar yakalanarak muhafaza altına alınmıştır.

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İKİ KİŞİ TUTUKLANDI

Yapılan araştırmalarda, M.E. isimli şahsın uyuşturucu maddeyi temin ettiği şahıs tespit edilerek uyuşturucu alma bahanesiyle şahısla görüşme sağlanmıştır. Aynı gün Arnavutköy ilçesi İslambey Mahallesindeki bir adres önüne gelen U.D. isimli şahıs yakalanmış , yapılan üst aramasında 2 parça halinde toplam 105,7 gram bonzai maddesi ele geçirilmiştir." ifadelerine yer verildi.