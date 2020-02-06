Gündem İstanbul Emniyet Müdürlüğünden zehir tacirlerine darbe 25 kişi tutuklandı
İSTANBUL

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden zehir tacirlerine darbe: 25 kişi tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden zehir tacirlerine darbe: 25 kişi tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından İstanbul’un 10 ilçesinde ve Kocaeli’de düzenlenen operasyonlarda yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Saç tokalarının içerisinde keçelere gizlenmiş uyuşturucu maddenin de bulunduğu operasyonlarda toplam 27 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslardan 25’i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber Merkezi İHA
Saç tokalarının içerisinde keçelere gizlenmiş uyuşturucu madde bulundu.
Saç tokalarının içerisinde keçelere gizlenmiş uyuşturucu madde bulundu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik 17 Ocak ile 3 Şubat 2020 tarihleri arasında İstanbul’un 10 ilçesi ile Kocaeli’nin Darıca ilçesinde operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda milyonlarca lira değerinde yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

İHA
İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından İstanbul’un 10 ilçesinde ve Kocaeli’de düzenlenen operasyonlarda yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında 14’ü yabancı uyruklu olmak üzere 27 şahıs yakalandı. Şahıslardan 25’i adli makamlarca tutuklanırken, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Saç tokasına uyuşturucu gizlemişler

Operasyonlarda 90 kilo 405 gram extacy hap, 33 kilo 373 gram katı halde metamfetamin, 5 kilo 770 gram sıvı halde metamfetamin, 52 kilo 100 gram eroin, saç tokalarının fiyonklarının iç kısmında bulunan keçelerin arasına gizlenmiş 8 kilo 500 gram captagon, 3 kilo 700 gram Hint keneviri, 2 kilo 800 gram marihuano ile birlikte 4 adet tabanca, hassas terazi ve mermi ele geçirildi.

Zehir tacirleri kamerada
GÜNDEM
Zehir tacirleri kamerada
Uçak kazasında iki pilota soruşturma

Uçak kazasında iki pilota soruşturma

Soru almadı!

Soru almadı!

​Pegasus CEO'su gözyaşlarını gösterip gitti!
O anları anlattılar

O anları anlattılar

'Büyük panik vardı, kırık kolla 30-40 metre rampayı çıktım'
Rusya'dan <br>heyet bekliyoruz

Rusya'dan
heyet bekliyoruz

Gerekirse Erdoğan ve Putin görüşecek.
Okulların açılması yine ertelendi

Okulların açılması yine ertelendi

Deprem bölgesinde yarı yıl tatili yine uzatıldı.
1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Çığ altında kalan 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

8 ürün<br>karaborsada!

8 ürün
karaborsada!

​Koronavirüs simsarları da harekete geçirdi.
Sıfır otomobilde<br>öne çıkan 4 detay

Sıfır otomobilde
öne çıkan 4 detay

​Sedan kasa, dizel motor, otomatik şanzıman...
Bankada hesabı olanlar dikkat!

Bankada hesabı olanlar dikkat!

10 yıl işlem görmeyenler TMSF'ye devredilecek.
Bursa'yı kana bulayacaklardı

Bursa'yı kana bulayacaklardı

Operasyonda 5,5 kilo patlayıcı madde ele geçirildi.
3 kişinin<br> kimliği belli oldu

3 kişinin
kimliği belli oldu

​Pistten çıkan uçakta hayatlarını kaybetmişlerdi.
Cezalar uygulanacak

Cezalar uygulanacak

Nihat Özdemir'den Mustafa Cengiz'e Fenerbahçe cevabı.
Çadır<br>yerine briket ev

Çadır
yerine briket ev

​Türkiye sınırına göç eden Suriyeliler yerleştiriliyor.
Güvenliği sadece<br>TSK sağlayabilir

Güvenliği sadece
TSK sağlayabilir

İdlib için verilen ültimatomun ardından süreç nasıl işleyecek?
Hırsızlardan pes dedirten yöntem

Hırsızlardan pes dedirten yöntem

​Kiralayıp sattıkları aracı parçalatıp ihbar etmişler.
İstanbul ve<br>23 ile kar uyarısı

İstanbul ve
23 ile kar uyarısı

​Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.