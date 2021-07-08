Emniyet şeridini ihlal eden aracı drone 'sobe'ledi

Gündem

Vanlı anne PKK tarafından kaçırılan çocuğuna kavuştu ama mücadelesinden vazgeçmedi

Van’da çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan ve 27 Şubat’tan bu yana her hafta HDP binası önünde oturma eylemi yapan 36 aileden biri olan Atiye Dayan geçtiğimiz hafta evladına kavuştu. Mücadeleden vazgeçmeyen Atiye Dayan, ailelere eylemlerinde destek vermeye devam ediyor.