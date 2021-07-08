Emniyet şeridini ihlal eden aracı drone 'sobe'ledi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerince, dün E-80 TEM Otoyolu Ispartakule mevkii park alanı güney yolda drone'li denetim düzenlendi.
OTOMOBİLDE ESRAR ELE GEÇİRİLDİ
Denetimlerde trafikte seyir halindeyken emniyet şeridi ihlali yaptığı tespit edilen otomobil durduruldu. Tedirgin davranışlar sergileyen otomobil sürücüsü Ö.A., elindeki nesneyi araç koltuğunun cep kısmına koydu. Ekipler otomobilde yaptıkları aramada 3 gram esrar ele geçirdi.
Gözaltına alınan Ö.A., hakkında "2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 46/2-f, 23/2-a ve 44/1-b maddeleri gereğince idari işlem uygulandı. "Kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak" suçundan hakkında işlem yapılan şüpheli Ö.A. sevk edildiği adli makamlarca da serbest bırakıldı.