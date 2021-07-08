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Emniyet şeridini ihlal eden aracı drone 'sobe'ledi

İstanbul Başakşehir'de emniyet şeridini ihlal eden otomobil sürücüsü, polis ekipleri tarafından drone ile yapılan denetim sırasında tespit edilerek yakalandı.

Haber Merkezi DHA
İstanbul... Emniyet şeridini ihlal eden sürücü drone ile yakalandı
Polisin drone'li denetiminde böyle görüntülendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerince, dün E-80 TEM Otoyolu Ispartakule mevkii park alanı güney yolda drone'li denetim düzenlendi.

Emniyet şeridi ihlali drone'la tespit edildi.
DHA
Emniyet şeridi ihlali drone'la tespit edildi.

OTOMOBİLDE ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

Denetimlerde trafikte seyir halindeyken emniyet şeridi ihlali yaptığı tespit edilen otomobil durduruldu. Tedirgin davranışlar sergileyen otomobil sürücüsü Ö.A., elindeki nesneyi araç koltuğunun cep kısmına koydu. Ekipler otomobilde yaptıkları aramada 3 gram esrar ele geçirdi.

Emniyet şeridi ihlali drone'la tespit edildi.
DHA
Emniyet şeridi ihlali drone'la tespit edildi.

Drone ile denetim yapan polis ekipleri görüntüledi: Sokağa çıkamayınca evinin terasında bisiklet kullandı
GÜNDEM
Drone ile denetim yapan polis ekipleri görüntüledi: Sokağa çıkamayınca evinin terasında bisiklet kullandı

Gözaltına alınan Ö.A., hakkında "2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 46/2-f, 23/2-a ve 44/1-b maddeleri gereğince idari işlem uygulandı. "Kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak" suçundan hakkında işlem yapılan şüpheli Ö.A. sevk edildiği adli makamlarca da serbest bırakıldı.

Emniyet şeridi ihlali yaptığı tespit edilen otomobil durduruldu.
DHA
Emniyet şeridi ihlali yaptığı tespit edilen otomobil durduruldu.
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