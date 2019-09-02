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İstanbul Esenyurt'ta 4 katlı binada patlama - Son dakika haberleri

Esenyurt'ta 4 katlı binada patlama

İstanbul Esenyurt'ta 4 katlı apartmanın en üst katında patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre doğalgazdan kaynakladığı belirtilen patlama sırasında dairede olan bir kişi yaralanırken, dairede büyük çapta hasar meydana geldi.

Haber Merkezi DHA
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri söndürme çalışma yaptı.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri söndürme çalışma yaptı.

Esenyurt, Güzelyurt Mahallesi, 2135. sokaktaki 4 katlı apartmanın en üst katında saat 10.00 sıralarında ilk belirlemelere göre doğalgazdan kaynaklanan patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre patlama sırasında içeride bulunan bir kişi yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılırdı.

Patlama nedeniyle daireden metal parçaları ve eşyalar sokağa düştü. Mahalle sakinleri patlama nedeniyle büyük korku ve panik yaşayarak, sokağa çıktı. Bu sırada apartman önünde kimsenin olmaması olası bir kazanın önüne geçti. Sokakta bulunan park halindeki bazı otomobiller zarar gördü. Patlamanın olduğu dairenin karşısındaki apartmandaki bazı dairelerin de camları kırıldı.

Patlamanın meydana geldiği dairenin karşısında oturan Fatma Türkmen, "Sadece yangın tüpünü verebildim, vurdum kapıya baktım kapı açılınca sadece yangın tüpünü verebildim. Patlamanın olduğu evin karşısında oturuyorum. Hemen yangın tüpünü yetiştirdim, çık dışarı dedim ama çocuğum da çok perişandı" şeklinde konuştu. Karşı binada oturan Selami Eren ise, "Karşı binada balkonda oturuyordum. Bir baktım cam, çerçeve bir patlama peşinden. Ondan sonra itfaiyeye haber verdik" şeklinde konuştu.

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