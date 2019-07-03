Ameliyat esnasında baskında yakalandılar

Gündem

LGS tercih başvuruları başladı

LGS kapsamında lise tercihleri bugünden itibaren 12 Temmuz'a kadar yapılabilecek. Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar için tercihlerini yaparak kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler, merkezi sınavla öğrenci alan okullar ekranından en fazla 5 okul; pansiyonlu okullar tercih ekranından da en fazla 5 okul olmak üzere toplamda 15 okul tercihinde bulunabilecek. Öğrenciler, tercihlerini yaparken Bakanlığın bu yıl ilk kez kullanıma açtığı tercih robotundan da yararlanabilecek.