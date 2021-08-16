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İSTANBUL

İstanbul Esenyurt'ta kızını döven baba gözaltına alındı

İstanbul Esenyurt'ta bir AVM'de attığı tokatla 12 yaşındaki kızının başını asansör aynasına çarptıran Suriye uyruklu M.A. gözaltına alındı.

Haber Merkezi DHA
İstanbul Esenyurtta kızını döven baba gözaltına alındı
Tokatın şiddetiyle kızın başının aynaya çarptığı, aynanın çatladığı görüldü.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine harekete geçen polis ekipleri, önceki gün bir AVM'de 12 yaşındaki kızına tokat atan, attığı tokatla kızının başını asansör aynasına çarptıran Suriye uyruklu M.A.'yı (45) dün gözaltına aldı.

Kızına şiddet uygulayan baba dün gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Asansördeki güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde babanın kızına tokat attığı, tokatın şiddetiyle kızın başının aynaya çarptığı, aynanın çatladığı görülüyor.

Olayla ile ilgili M.A' kişi hakkında "Kasten Yaralama" suçundan adli işlem yapıldığı, 12 yaşındaki kızın akrabalarına teslim edildiği öğrenildi.

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