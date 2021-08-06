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İSTANBUL

İstanbul Esenyurt'ta lojistik firmasında yangın söndürüldü

İstanbul Esenyurt'ta bir lojistik firmasında yangın çıktı. İstanbul Valiliği, Esenyurt’ta lojistik deposunda çıkan yangının söndürüldüğünü, soğutma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Haber Merkezi AA
İstanbul Esenyurtta lojistik firmasında yangın - Son dakika
Dumanların gökyüzünü kapladığı yangına çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesi devam ediyor.

Esenyurt 296. Sokak'taki bir lojistik firmasına ait beyaz eşya, kıyafet, züccaciye malzemeleri gibi çeşitli eşyaların bulunduğu depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İstanbul Esenyurt'ta lojistik firmasında yangın çıktı
OYNAT 00:44
İstanbul Esenyurt'ta lojistik firmasında yangın çıktı
Esenyurt 296. Sokak'taki bir lojistik firmasına ait iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın nedeniyle oluşan yoğun duman çevre ilçelerden göründü.

Yangın binayı tamamen sararken, depodan bir süre yer yer patlama sesleri geldi.


AA

Bu arada, çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, bazı yolları trafiğe kapattı.

AA

Valilik duyurdu: Yangın söndürüldü

İstanbul Valiliğinden Esenyurt'taki yangınla ilgili yapılan açıklamada, "Bugün saat 12.20’de Esenyurt ilçemizin Yunus Emre Mahallesi’nde bulunan lojistik deposuna ilişkin bir yangın ihbarı alınmıştır. Olay yerine ivedilikle güvenlik, sağlık, itfaiye ve AFAD KBRN ekipleri sevk edilmiştir. Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangın, 39 itfaiye aracı ve 105 itfaiye personeli ile müdahale edilerek söndürülmüş olup; soğutma çalışmaları devam etmektedir. Depoda bulunan malzemelerin patlama riskine karşın gerekli güvenlik tedbirleri alınarak, çevredeki yollar geçici olarak yaya ve araç trafiğine kapatılmıştır. Alınan bilgilere göre; olayda yaralı ve can kaybı bulunmamaktadır. Konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştır" denildi.


Esenyurt'ta lojistik firmasında yangın
FOTOĞRAF 8
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296. Sokak'taki bir lojistik firmasına ait iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
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Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
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Esenyurt'ta lojistik firmasında yangın
İstanbul Esenyurt'ta bir lojistik firmasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.


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