İstanbul Esenyurt'ta lojistik firmasında yangın söndürüldü

Dumanların gökyüzünü kapladığı yangına çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesi devam ediyor.

Esenyurt 296. Sokak'taki bir lojistik firmasına ait beyaz eşya, kıyafet, züccaciye malzemeleri gibi çeşitli eşyaların bulunduğu depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın nedeniyle oluşan yoğun duman çevre ilçelerden göründü.

Yangın binayı tamamen sararken, depodan bir süre yer yer patlama sesleri geldi.





AA

Bu arada, çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, bazı yolları trafiğe kapattı.

AA

Valilik duyurdu: Yangın söndürüldü

İstanbul Valiliğinden Esenyurt'taki yangınla ilgili yapılan açıklamada, "Bugün saat 12.20’de Esenyurt ilçemizin Yunus Emre Mahallesi’nde bulunan lojistik deposuna ilişkin bir yangın ihbarı alınmıştır. Olay yerine ivedilikle güvenlik, sağlık, itfaiye ve AFAD KBRN ekipleri sevk edilmiştir. Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangın, 39 itfaiye aracı ve 105 itfaiye personeli ile müdahale edilerek söndürülmüş olup; soğutma çalışmaları devam etmektedir. Depoda bulunan malzemelerin patlama riskine karşın gerekli güvenlik tedbirleri alınarak, çevredeki yollar geçici olarak yaya ve araç trafiğine kapatılmıştır. Alınan bilgilere göre; olayda yaralı ve can kaybı bulunmamaktadır. Konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştır" denildi.

REKLAM

FOTOĞRAF 8 296. Sokak'taki bir lojistik firmasına ait iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor. Esenyurt'ta lojistik firmasında yangın İstanbul Esenyurt'ta bir lojistik firmasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.









BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder





GÜNDEM Sarı taksiciler sürücü adayına dehşeti yaşattı: Önünü kesip araca saldırdılar

GÜNDEM Esenyurt’ta tüyler ürperten şüpheli ölüm