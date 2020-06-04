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İSTANBUL

​​İstanbul Esenyurt'ta polisten kaçan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı

İstanbul Esenyurt'ta nefes kesen kovalamaca: Polisten kaçan sürücü yakalandı

İstanbul Esenyurtaa'ta polisin "dur" ihtarına uymayan 3 şüpheli otomobille kaçmaya başladı. Polisle şüpheliler arasında ara sokaklarda yaşanan kovalamacada polis otomobili durdurarak bir kişiyi gözaltına alırken kaçan 2 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Haber Merkezi DHA
Polis ekipleri kontrolü bir şekilde yaptıkları takip sonucunda otomobili Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde bir ara sokakta durdurmayı başardı.
Polis ekipleri kontrolü bir şekilde yaptıkları takip sonucunda otomobili Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde bir ara sokakta durdurmayı başardı.

İstanbul'daki olay, Battalgazi Mahallesi Dereyolu mevkiinde meydana geldi. Akşam 19.00 sıralarında bölgede devriye görevini yerine getiren polis ekipleri, şüphelendikleri bir otomobili durdurmak istedi. Polislerin, "dur" ihtarına uymayan 3 şüpheli otomobille kaçmaya başladı. Ara sokaklara giren otomobildekilerle polis arasında bir süre kovalamaca yaşandı.

DHA
Otomobilin sürücüsü D.A. emniyete götürülürken yanında bulunan 2 kişi ise kaçtı.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında sokağa çıkmalarına kısıtlama getirilen çocukların verilen izinle sokakta olduğunu göz önünde bulunduran polis ekipleri kontrolü bir şekilde yaptıkları takip sonucunda otomobili Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde bir ara sokakta durdurmayı başardı.

DHA
Ara sokaklara giren otomobildekilerle polis arasında bir süre kovalamaca yaşandı.

Cezai işlem uygulandı

Otomobilin sürücüsü D.A. emniyete götürülürken yanında bulunan 2 kişi ise kaçtı.

Yapılan kimlik sorgusunda herhangi bir suç kaydına rastlanılmayan D.A'ya, "Tehlikeli araç kullanma, polisin dur ihtarından kaçma, sinyal vermeden şerit değiştirme, ehliyeti yanında bulundurmama" suçlarından cezai işlem uygulandı. Muayenesiz olduğu belirlenen otomobil ise trafikten men edildi.
Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.

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