İstanbul Esenyurt'ta nefes kesen kovalamaca: Polisten kaçan sürücü yakalandı

Polis ekipleri kontrolü bir şekilde yaptıkları takip sonucunda otomobili Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde bir ara sokakta durdurmayı başardı.

İstanbul'daki olay, Battalgazi Mahallesi Dereyolu mevkiinde meydana geldi. Akşam 19.00 sıralarında bölgede devriye görevini yerine getiren polis ekipleri, şüphelendikleri bir otomobili durdurmak istedi. Polislerin, "dur" ihtarına uymayan 3 şüpheli otomobille kaçmaya başladı. Ara sokaklara giren otomobildekilerle polis arasında bir süre kovalamaca yaşandı.

OYNAT 00:56 Esenyurt'ta polisten kaçan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı İstanbul Esenyurt'ta polisin dur ihtarına uymayan 3 şüpheli otomobille kaçmaya başladı. Polisle şüpheliler arasında ara sokaklarda yaşanan kovalamacada polis otomobili durdurarak 1 kişiyi gözaltına alırken kaçan 2 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı. BiP'te paylaş

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Koronavirüs ile mücadele kapsamında sokağa çıkmalarına kısıtlama getirilen çocukların verilen izinle sokakta olduğunu göz önünde bulunduran polis ekipleri kontrolü bir şekilde yaptıkları takip sonucunda otomobili Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde bir ara sokakta durdurmayı başardı.

DHA Otomobilin sürücüsü D.A. emniyete götürülürken yanında bulunan 2 kişi ise kaçtı.

Cezai işlem uygulandı

Otomobilin sürücüsü D.A. emniyete götürülürken yanında bulunan 2 kişi ise kaçtı.

DHA Ara sokaklara giren otomobildekilerle polis arasında bir süre kovalamaca yaşandı.

Yapılan kimlik sorgusunda herhangi bir suç kaydına rastlanılmayan D.A'ya, "Tehlikeli araç kullanma, polisin dur ihtarından kaçma, sinyal vermeden şerit değiştirme, ehliyeti yanında bulundurmama" suçlarından cezai işlem uygulandı. Muayenesiz olduğu belirlenen otomobil ise trafikten men edildi.

Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.