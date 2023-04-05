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İstanbul Esenyurt'ta sanayi sitesinde zehirlenme şüphesi: 11 kişi hastaneye kaldırıldı

İstanbul Esenyurt'ta bir sanayi sitesindeki iş yerinde üretimde kullanılan ham maddenin kimyasal reaksiyona girmesinden etkilenen 11 kişi hastanede tedavi altına alındı.

15:08 . 5/04/2023 Wednesday
AA
Olay yerine ekipler sevk edildi.

Olay yerine ekipler sevk edildi.

Esenyurt'ta bir sanayi sitesindeki iş yerinde üretimde kullanılan ham maddenin kimyasal reaksiyona girmesinden etkilenen 11 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Akçaburgaz Mahallesi 1575. Sokak Alkop Sanayi Sitesi'ndeki bir blokta baskı devre kartları yapılan iş yerinde üretim için kullanılan ham madde kimyasal reaksiyona girdi.

Bu sırada iş yerinde bulunanlar reaksiyona giren kimyasal maddeden yayılan gazdan etkilendi.


İhbar üzerine olay yerine, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Kimyasal maddeden etkilenen 11 kişi, ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince çevredeki hastaneye kaldırıldı.

Polis tarafından iş yerinin bulunduğu sokak, araç ve yaya girişine kapatıldı. İtfaiye ekipleri de iş yerini havalandırmak için çalışma yaptı.

#Esenyurt
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