İstanbul Esenyurt'ta sanayi sitesinde zehirlenme şüphesi: 11 kişi hastaneye kaldırıldı

Alınan bilgiye göre, Akçaburgaz Mahallesi 1575. Sokak Alkop Sanayi Sitesi'ndeki bir blokta baskı devre kartları yapılan iş yerinde üretim için kullanılan ham madde kimyasal reaksiyona girdi.

İhbar üzerine olay yerine, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Kimyasal maddeden etkilenen 11 kişi, ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince çevredeki hastaneye kaldırıldı.

Polis tarafından iş yerinin bulunduğu sokak, araç ve yaya girişine kapatıldı. İtfaiye ekipleri de iş yerini havalandırmak için çalışma yaptı.