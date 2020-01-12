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İstanbul Esenyurt'ta sokakta dehşet: Silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

İstanbul Esenyurt'ta sokakta dehşet: Silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

İstanbul Esenyurt'ta iki grup arasında çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan 31 yaşındaki Nurettin İ. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay yerinde yapılan incelemede yerde çok sayıda kovana rastlandı.

Haber Merkezi DHA
Polis ekipleri olay yerinde incelemede bulundu.
Polis ekipleri olay yerinde incelemede bulundu.

İstanbul'daki olay, 06.30 sıralarında Esenyurt Cumhuriyet Mahallesi Nazım Hikmet Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bulvar üzerinde iki grup arasında çıkan silahlı kavga çıktı. Kavgada 31 yaşındaki Nurettin İ. göğsüne isabet eden kurşunla ağır yaralandı. Ağır yaralanan Nurettin İ., araçla çevredeki özel bir hastaneye götürüldü. Nurettin İ. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaralıyı hastaneye bırakan kişi ya da kişiler geldikleri otomobille hızla hastane önünden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Olay yerinde yapılan incelemede yerde 202nin üzerinden kovana rastlanırken, çevrede bulunan bir otelin camına da kurşun isabet ettiği belirlendi. Hastane önündeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, Nurettin İ.'yı yaralı olarak hastaneye bırakan kişinin Mesut Duman olduğunu belirledi.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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