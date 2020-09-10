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Gündem İstanbul Esenyurtta yine aynı manzara 12 yolcu taşıması gereken minibüsten 37 kişi çıktı
İSTANBUL TÜRKİYE

İstanbul Esenyurt'ta yine aynı manzara: 12 yolcu taşıması gereken minibüsten 37 kişi çıktı

İstanbul Esenyurt'ta sabah saatlerinde yapılan minibüs denetiminde, 12 yolcu taşıması gereken minibüsten 37 kişi çıktı. Ayakta giden 25 yolcu araçtan indirilirken, minibüsçüye ceza kesildi.

Haber Merkezi DHA
Minibüsteki yolcuları polisler tek tek indirdi.
Minibüsteki yolcuları polisler tek tek indirdi.

Koronavirüsle mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen genelge kapsamında minibüslerin ayakta yolcu alması yasaklandı. Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri de sabah saatlerinde İstanbul'da denetim yaptı. Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı'nda da trafik polisleri denetim yaptı.

İstanbul Esenyurt'ta maskeyi koluna takan minibüs şoförüne 900 tl ceza
GÜNDEM
İstanbul Esenyurt'ta maskeyi koluna takan minibüs şoförüne 900 tl ceza

Burada birçok minibüsün ayakta yolcu taşıdığı görülürken, bir minibüsten 12 yerine 37 yolcu çıktı. 25 yolcu araçtan indirildi. Ayakta yolcu alan sürücülere 3 bin 150 lira para cezası kesildi.

Öte yandan Küçükçekmece Halkalı Caddesi'nde de yapılan denetimlerde, ayakta yolcu alan şoförlere para cezası kesildi.

İstanbul Esenyurt'ta minibüste 14 kişi yerine 37 kişi çıktı: Şoförün söyledikleri şaşkına çevirdi
GÜNDEM
İstanbul Esenyurt'ta minibüste 14 kişi yerine 37 kişi çıktı: Şoförün söyledikleri şaşkına çevirdi

İstanbul Esenyurt'ta minibüs denetimi: 14 yerine 30 yolcu çıktı
GÜNDEM
İstanbul Esenyurt'ta minibüs denetimi: 14 yerine 30 yolcu çıktı

İstanbul'da yolcu otobüslerinde sosyal mesafesiz ayakta yolculuk
FOTOĞRAF 9
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Minibüslerin ayakta yolcu alması yasaklanırken otobüs ve metrobüslerde oturan yolcu kapasitesinin yüzde 30'u kadar ayakta yolcu alınırken metro ve tramvaylarda ise kapasitenin yüzde 50'si kadar ayakta yolcu alınabileceğine karar verildi.
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İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliğine gönderilen genelgeyle koronavirüsle mücadele kapsamında toplu ulaşımla ilgili yeni kararlar alındı.
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Yayınlanan genelgeye rağmen Yenibosna'daki otobüs duraklarında İETT ve özel halk otobüslerinin ayakta fazladan yolcu aldıkları ve otobüslere binen vatandaşların sosyal mesafeye uymadıkları görüldü.
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Otobüs duraklarındaki yoğunluklar da dikkat çekti.
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İstanbul'da yolcu otobüslerinde sosyal mesafesiz ayakta yolculuk
Koronavirüsle mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen genelgeyle toplu ulaşımla ilgili yeni kararlar alındı. Genelgeye rağmen Bahçelievler Yenibosna'da İETT ve özel halk otobüslerinin ayakta fazladan yolcu aldıkları ve otobüslere binen vatandaşların sosyal mesafeye uymadıkları görüldü.


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