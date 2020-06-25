Esenyurt'ta meydana gelen selde bir kişinin ölümü, 4 kişinin yaralanmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı

Selden mucize eseri kurtarılan Murat Coşkun'a hortum uzatan komşusu: O anda Kemal Sunal filmi geldi aklıma

İstanbul Esenyurt'ta dün öğlen saatlerinde aniden bastıran yağış sele dönüşmüş, bir çok hasara yol açmıştı. Esenyurt'ta bodrum katındaki evini basan sel sularında mahsur kalan ve çevredekilerin hortum uzatmasıyla hayata tutunan Murat Coşkun yaşadığı dehşet anlarını TVNET canlı yayınında anlattı. Coşkun, 'Herkes kendi evini bırakıp benimle uğraştı. Uzatılan hortumla 13 dakika nefes aldım. Şnorkel gibi kullandım. O sırada balyozla kırmaya çalıştılar. Olmayınca da bir araca ip bağlayıp korkulukları kanırtıp, beni son anda çekip aldılar' dedi. Coşkun'un 13 dakika boyunca sel suları altında nefes aldığı bahçe hortumunu uzatan Abdullah isimli komşusu da 'Kapıyı bir türlü kıramadık. Komşularla demirleri kırmayı denedik. Bu esnada Murat Beye seslendik. Ses verdi. Benim aklıma tıpkı rahmetli Kemal Sunal'ın filmindeki gibi yapmak geldi. Hemen uzattık. Kurtuldu ve çok sevindik' dedi.

