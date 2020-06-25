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Gündem Esenyurtta meydana gelen selde bir kişinin ölümü, 4 kişinin yaralanmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı
İSTANBUL

İstanbul Esenyurt'taki sel baskınına soruşturma - Son dakika haberleri

Esenyurt'ta meydana gelen selde bir kişinin ölümü, 4 kişinin yaralanmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı

İstanbul Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Esenyurt’ta meydana gelen selde bir kişinin ölümü, 4 kişinin yaralanmasıyla ilgili soruşturma başlattı. Savcılık ölümde sorumluluk tespiti için bilirkişi incelemesi yapılması talimatı verdi.

Haber Merkezi DHA
Esenyurt'ta selden çok sayıda ev de zarar görmüştü.
Esenyurt'ta selden çok sayıda ev de zarar görmüştü.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Esenyurt'ta meydana gelen selde bir kişinin ölümü, 4 kişinin yaralanmasıyla ilgili soruşturma başlattı. Savcılık ölümde sorumluluk tespiti için bilirkişi incelemesi yapılması talimatı verdi. Bilirkişi incelemesi sonunda ceza soruşturmasının genişletilerek sürdürüleceği kaydedildi.

Selden mucize eseri kurtarılan Murat Coşkun'a hortum uzatan komşusu: O anda Kemal Sunal filmi geldi aklıma
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Selden mucize eseri kurtarılan Murat Coşkun'a hortum uzatan komşusu: O anda Kemal Sunal filmi geldi aklıma
İstanbul Esenyurt'ta dün öğlen saatlerinde aniden bastıran yağış sele dönüşmüş, bir çok hasara yol açmıştı. Esenyurt'ta bodrum katındaki evini basan sel sularında mahsur kalan ve çevredekilerin hortum uzatmasıyla hayata tutunan Murat Coşkun yaşadığı dehşet anlarını TVNET canlı yayınında anlattı. Coşkun, 'Herkes kendi evini bırakıp benimle uğraştı. Uzatılan hortumla 13 dakika nefes aldım. Şnorkel gibi kullandım. O sırada balyozla kırmaya çalıştılar. Olmayınca da bir araca ip bağlayıp korkulukları kanırtıp, beni son anda çekip aldılar' dedi. Coşkun'un 13 dakika boyunca sel suları altında nefes aldığı bahçe hortumunu uzatan Abdullah isimli komşusu da 'Kapıyı bir türlü kıramadık. Komşularla demirleri kırmayı denedik. Bu esnada Murat Beye seslendik. Ses verdi. Benim aklıma tıpkı rahmetli Kemal Sunal'ın filmindeki gibi yapmak geldi. Hemen uzattık. Kurtuldu ve çok sevindik' dedi.

Öte yandan Esenyurt'ta dere yatağında bulunan bölgeye imar izni verildiği, sığınak olması gereken yerlerin dairelere çevrilerek kiraya verildiği, dere istinat duvarlarının delindiği iddialarıyla ilgili yetkililerin hazırlayacağı raporlar doğrultusunda sorumluluk tespit edilmesi halinde görevi ihmal ve kötüye kullanma suçlamasıyla soruşturma açılabileceği öğrenildi.

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