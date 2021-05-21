İstanbul Fatih'te 3 katlı ahşap bina çöktü: İki kadın saniyelerle ölümden döndü

Tayahatun Sokak üzerinde bulunan 3 katlı ahşap bina büyük bir gürültüyle bir anda çöktü.

İstanbul'daki olay, saat 12:30 sıralarında Fatih Cankurtaran Mahallesi Tayahatun Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan 3 katlı ahşap bina büyük bir gürültüyle bir anda çöktü. Sesleri duyan vatandaşlar ne olduğu anlamazken, durumu hemen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri sokağa güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. İtfaiye ekiplerinin yaptığı incelemelerde bina içerisinde kimsenin olmadığını tespit etti.

Çökmeden saniyeler önce oradan geçtiler

Bina çökmeden saniyeler önce oradan geçen 2 kadının ise enkaz altında kalmaktan son anda kurtulduğu öğrenildi.

Fatih Belediyesi Zabıta Ekipleri tarafından yapılan incelemeler sonrası iş makineleri ile binanın enkaz kaldırma çalışmaları başlatıldı.

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Fatih Belediyesi’nden açıklama

Öte yandan Fatih Belesiyesi'nden çökmeye ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı.