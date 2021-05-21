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İSTANBUL

İstanbul Fatih'te 3 katlı ahşap bina çöktü: İki kadın saniyelerle ölümden döndü

İstanbul Fatih’te 3 katlı ahşap bina bir anda çöktü. Bina çökmeden önce oradan geçen 2 kadın saniyelerle kurtulduğu belirtildi. Çöken binanın enkazı drone ile havadan görüntülendi. Fatih Belediyesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, ilçede yoğun yağış yüzünden çöken tarihi tescilli binanın 12 Şubat 2020'de rölövesi ve restitüsyon projesinin belediye tarafından alınarak, Anıtlar Kuruluna bildirildiği kaydedildi.

Haber Merkezi İHA
İstanbul Fatihte 3 katlı ahşap bina çöktü: İki kadın saniyelerle ölümden döndü
Tayahatun Sokak üzerinde bulunan 3 katlı ahşap bina büyük bir gürültüyle bir anda çöktü.

İstanbul'daki olay, saat 12:30 sıralarında Fatih Cankurtaran Mahallesi Tayahatun Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan 3 katlı ahşap bina büyük bir gürültüyle bir anda çöktü. Sesleri duyan vatandaşlar ne olduğu anlamazken, durumu hemen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri sokağa güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. İtfaiye ekiplerinin yaptığı incelemelerde bina içerisinde kimsenin olmadığını tespit etti.

Çökmeden saniyeler önce oradan geçtiler

Bina çökmeden saniyeler önce oradan geçen 2 kadının ise enkaz altında kalmaktan son anda kurtulduğu öğrenildi.

Fatih Belediyesi Zabıta Ekipleri tarafından yapılan incelemeler sonrası iş makineleri ile binanın enkaz kaldırma çalışmaları başlatıldı.

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Fatih Belediyesi’nden açıklama

Öte yandan Fatih Belesiyesi'nden çökmeye ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı.

  • Belediye tarafından yapılan açıklamada, "Fatih’te yoğun yağış yüzünden Cankurtaran Tayahatun Mahallesi Tayahatun Sokak 34 numaradaki çöken tarihi tescilli binanın 12 Şubat 2020 tarihinde rölövesi ve restitüsyon projesi Fatih Belediyesi tarafından alınarak anıtlar kuruluna bildirilmiştir. 08 Nisan 2021 tarihinde kurul onayı ile zemin kata kadar ahşap bölümlerinin söküm kararı verilen binanın mülk sahipleri, Fatih Belediyesi’ne müracaat ederek sökümün kendileri tarafından gerçekleştirmesi talebi üzerine söküm izin evrakları hazırlandığı sırada yoğun yağış nedeniyle binada çökme meydana gelmiştir" denildi.
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