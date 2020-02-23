İstanbul Fatih'te panik anları: Mahalleli sokağa döküldü

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İstanbul'daki olay, saat 03.15 sularında Fatih Ayvansaray Mahallesi Mumhane Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen maskeli 4 şahıs, henüz belirlenemeyen bir nedenle cadde üzerinde park halindeki 9 aracı kundakladı. Araçların yanmaya başlamasıyla şüpheli şahıslar, olay yerinden kaçmaya çalıştı. Bu sırada sokaktan araç geçen iki kişi, vatandaşları uyandırıp ardından kaçan şüphelileri araçla kovalamaya başladı. Ancak maskeli şüpheliler sokak aralarından kayıplara karıştı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

OYNAT 00:48 Fatih'te 9 araç kundaklandı İstanbul Fatih'te kundaklanan park halindeki 9 araç kullanılamaz hale geldi. Ayvansaray Mumhane Caddesi'nde park halindeki 9 araç, henüz belirlenemeyen bir nedenle kimliği belirsiz maskeli 4 şüpheli tarafından kundaklandı. Araçları üzerine yanıcı madde atarak ateşe veren şüpheliler kaçtı. BiP'te paylaş

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Vatandaşlar çocuklarıyla panik içinde sokağa döküldü

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri bir yandan yangına müdahale etmeye çalışırken, üzerine yanıcı madde atılan araçlar, bir anda alev topuna dönerek patladığı görüldü. Alevlerin boyu yandaki binaların ikinci katına kadar çıkarken, panikleyen vatandaşlar korku içinde çocuklarıyla beraber sokağa döküldü. Camdan çıkan vatandaşlar, polislerin uyarısıyla içeri girdi. Panik anları kameralara yansıdı.

İtfaiye ekipleri alevlere müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, 9 araç kullanılamaz hale geldi.

Polisin uyarısıyla vatandaş ölümden döndü



Bu sırada park halindeki aracının yanmaya başladığını gören bir vatandaş, otomobilin içine girdi. Alevlere ve patlamalara aldırış etmeyen vatandaş, polisin uyarısıyla çıkarıldı. Polisin uyarısıyla vatandaş ölümden döndü.

İtfaiye ekipleri alevlere müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, 9 araç kullanılamaz hale geldi.



İtfaiye ekipleri alevlere müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, 9 araç kullanılamaz hale geldi.

Kimsenin yaralanmadığı olayda polis ekipleri ise olay yerinde güvenlik şeridi çekerek itfaiye ekipleri ile birlikte inceleme yaptı.

İncelemenin ardından polisin, kundaklamayı gerçekleştiren şüphelilerin yakalanması için çalışmaları sürüyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.