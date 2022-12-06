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İSTANBUL

İstanbul Fatih'te İETT otobüsünde 'meşale' paniği

İstanbul Fatih'te seyir halindeki İETT otobüsünün içinde bir yolcu tarafından meşale yakılarak yere atıldığı öne sürüldü. Otobüsün içeresindeki yolcular panikle dışarı çıkarken, polis olayla ilgili çalışma başlattı.

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Haber Merkezi DHA
İstanbul Fatihte İETT otobüsünde meşale paniği
Otobüsten dumanın tahliye edilmesinin ardından yerde meşale ve biber gazı olduğu görüldü.

İstanbul'daki olay, Eminönü-Kocamustafapaşa seferini yapan 35 sefer numaralı otobüsün içinde saat 16.00 sıralarında meydana geldi.

DHA

Seyir halindeki İETT otobüsü Haşim İşcan alt geçidini geçtikten sonra kimliği henüz belirlenemeyen bir yolcu tarafından meşale yakılarak yere atıldı. Otobüsteki dumanları gören şoför Fehim Geçim otobüsü durdu. Yolcular panikle aşağıya indi. Meşaleyi attığı öne sürülen şüpheli kişi ya da kişiler koşarak olay yerinden uzaklaştı.

DHA

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otobüsten dumanın tahliye edilmesinin ardından yerde meşale ve biber gazı olduğu görüldü. Olay yerine gelen polis ekipleri, otobüsteki incelemesinin ardından şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

DHA

İBB'DEN AÇIKLAMA YAPILDI: YANICI MADDE YAKILMIŞ

İBB'den yapılan yazılı açıklamada ise, "35 hattında çalışan B-1767 (istikamet Aksaray) Saraçhane alt geçidi çıkışında araç içinde kimliği belirlenemeyen bir yolcu tarafından yanıcı bir madde yakılmış olup herhangi bir yaralı bulunmamakta, olay yerinde polis ekipleri inceleme yapmaktadır" ifadeleri yer aldı.

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