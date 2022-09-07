​İstanbul Gençlik Oyunları’nda heyecan başlıyor

Gençliğin ve sporun şehri Başakşehir’de 2017 yılında hayata geçirilen Başakşehir Gençlik Oyunları’nın meşalesi artık tüm İstanbul’da yanacak. Başakşehir Belediyesi’nin gençler için hayata geçirdiği proje Avrupa Yakası’nın ardından bu yıl İstanbul’un 39 ilçesinde yapılacak. 150 bin gencin katılımı hedeflenen projenin tanıtımında konuşan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Başakşehir’de yaktıkları meşaleyi ilk günkü heyecan ve enerjiyle İstanbul’un dört bir yanında alevlendireceklerini söyledi. Programa Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu’nun yanı sıra İstanbul Vali Yardımcısı Niyazi Erten, AK Parti İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca, AK Parti İstanbul Milletvekili Emine Sare Aydın, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Prof.Dr. Nurettin Yiyit ve AK Parti Başakşehir İlçe Başkanı Sebahatdin Kayas ile birlikte çok sayıda kişi katıldı.

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“Hazırlıklarımızı tamamladık”

Türkiye’nin en dinamik ve en heyecanlı gençlik oyununa hazır olduklarını belirten Başkan Kartoğlu, “Tüm hazırlıklarımızı tamamladık, planlarımızı yaptık. İstanbul Gençlik Oyunları için bizler hazırız. Yarışmanın heyecanını, paylaşmanın coşkusuna dönüştüren İstanbul Gençlik Oyunları’nın ateşi, bu yıl şehrimizin 39 ilçesinde yanacak. 2017 yılında Başakşehir’imizde başlattığımız oyunlarımızın heyecanı, coşkusu İstanbul’un her köşesini, her ilçesini saracak” dedi.

“Hedefimiz 150 bin gence ulaşmak”

Bir hayali daha gerçeğe dönüştürmenin sevincini paylaştığını ifade eden Başkan Kartoğlu, “Hayallerimizin hepsini gerçeğe dönüştürdük ve bugün o hayallerimizi bir adım daha ileriye taşıyoruz. Geçen yıl Avrupa yakasında bulunan 25 ilçemizde düzenlediğimiz İstanbul Gençlik Oyunlarımıza, bu yıl Anadolu yakasında bulunan ilçelerimizi de dahil ettik. 100 bin gencimizle katılım rekoru kırdığımız oyunlarımızda, bu yıl çok daha yüksek bir katılım hedefliyoruz. 39 ilçemizden 150 bin gencimizi spor, teknoloji ve kültür sanat yarışmalarında bir araya getireceğiz” diye konuştu.

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“Bir olduk, birlikte olduk”

Bu organizasyonun arkasında emek ve büyük bir gayretin olduğunun altını çizen Başkan Kartoğlu, “İstanbul Valiliğimiz ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzle bir olduk, birlikte olduk. Tüm gücümüzle gençlerimiz için daha iyisini ve daha güzelini yapabilmenin gayretindeyiz. Bu vesileyle, bizlere her zaman destek olan Milli Eğitim Bakanımız Sayın Mahmut Özer başta olmak üzere, İstanbul Gençlik Oyunlarımızın düzenlemesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

24 farklı branşta 450 final

Gençler bu yıl kültür sanat, spor, teknoloji ve sosyal sorumluluk alanlarına kadar 24 farklı branşta ve 450 finaldekıyasıya yarışacak. İstanbul gençliği; voleybol, basketbol, futbol, kros, bilyalı tornet, balon futbolu, paten, kaykay, masa tenisi, badminton, atletizm, pickleball, tiyatro, resim, müzik, şiir, espor NBA, espor PUBG, espor FİFA, e-spor Valorant, engelli ve yaşlı ev ziyareti, özgün fikirler, farkındalık söyleşilerine katılım branşlarında mücadele edecek.Kayıtların 12 Eylül itibaren yapılacağı İstanbul Gençlik Oyunları 24 Ekim’de başlayacak.