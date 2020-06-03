İstanbul Güngören'de beş katlı binanın terasının bir kısmı çöktü - Son dakika haberleri İstanbul Güngören'de beş katlı binanın terasının bir kısmı çöktü İstanbul Güngören'e bir binanın terasının uç kısmı çöktü. Caddeye düşen beton parçaları park halindeki aracı kullanamaz hale getirdi.

Haber Merkezi 03 Haziran 2020, 17:29 Son Güncelleme: 03 Haziran 2020, 17:42 AA