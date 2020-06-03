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İSTANBUL

İstanbul Güngören'de beş katlı binanın terasının bir kısmı çöktü - Son dakika haberleri

İstanbul Güngören'de beş katlı binanın terasının bir kısmı çöktü

İstanbul Güngören'e bir binanın terasının uç kısmı çöktü. Caddeye düşen beton parçaları park halindeki aracı kullanamaz hale getirdi.

Haber Merkezi AA
Balkon demirleri yıkılırken, terastan kopan beton parçaları da caddeye düştü.
Balkon demirleri yıkılırken, terastan kopan beton parçaları da caddeye düştü.

Güngören'in Güneştepe Mahallesi Soğanlı Caddesi üzerindeki 5 katlı binanın teras kısmının uç bölümü, alt kattaki balkona çöktü. Balkon demirleri yıkılırken, terastan kopan beton parçaları da caddeye düştü.

Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

AA
Balkon demirleri yıkılırken, terastan kopan beton parçaları da caddeye düştü.

Caddede park halinde bulunan bir araç, üzerine düşen beton parçaları nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

Olay anında, araç içerisinde ve caddede kimsenin olmadığı öğrenildi.

AA
Olay anında, araç içerisinde ve caddede kimsenin olmadığı öğrenildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri olay yerinde çalışma yaptı.

Güngören'de beş katlı binanın terasının bir kısmı çöktü
FOTOĞRAF 6
Title
Güneştepe Mahallesi Soğanlı Caddesi üzerindeki 5 katlı binanın teras kısmının uç bölümü, alt kattaki balkona çöktü. Balkon demirleri yıkılırken, terastan kopan beton parçaları da caddeye düştü.
Title
Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Title
Caddede park halinde bulunan bir araç, üzerine düşen beton parçaları nedeniyle kullanılamaz hale geldi.
Title
Olay anında, araç içerisinde ve caddede kimsenin olmadığı öğrenildi.
Title
Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri çalışma yaptı.
Title
Güngören'de beş katlı binanın terasının bir kısmı çöktü
İstanbul Güngören'de bir binanın terasının uç kısmı çökerken, caddeye düşen beton parçaları park halindeki aracı kullanamaz hale getirdi.


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