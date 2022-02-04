Arnavutköylü minikler ebru sergisi açtı

Arnavutköy Belediye Başkanı Haşim Baltacı’nın çocuklara yönelik hayata geçirdiği projelerden biri olan Çocuk Atölyesi, miniklerin yoğun katılımıyla ücretsiz eğitimlerine devam ediyor.

Yakın zamanda kullanıma açılan ve 4-12 yaş grubu çocuklara yönelik hizmet veren Arnavutköy Belediye Çocuk Atölyesi, verdiği eğitimler ile çocuklar için, sanatsal, bilişsel, ruhsal, fiziksel ve zihinsel gelişimine katkı sağlayarak, kişisel beceriler kazandırmayı amaçlıyor.

Fırça ve boyaların gücünü hayal dünyaları ile buluşturan minikler, suyun üzerine renklerin kullanımını ebru atölyesinde öğrendi. Minikler, yaptıkları eserleriyle mini bir sergi açtılar.