Bağcılar Belediye Başkanı Çağırıcı: Engelliler başarılarıyla ilham verdiler

Bağcılar Belediyesi’nin geleneksel hale getirdiği Engelliler Şurası’nın bu yıl 20.si 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle “Birlikte Daha Güzel” temasıyla, “Engelsiz Dünya Dostu Festivali” kapsamında Nişantaşı Üniversitesi’nde düzenlendi. Üniversitenin Maslak 1453 Neotech Kampüsü’nde gerçekleşen etkinliğe üniversite öğrencileri de yoğun ilgi gösterdi.

ONLAR ÖZEL İNSANLAR

Engelliler yerine özel insanlar ifadesini tercih ettiğini belirten Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Onların hayatlarındaki engelleri eğer bizler ortadan kaldırmış olsaydık onlara engelli demeye gerek kalmazdı çünkü önlerinde engel oluşmazdı. Demek ki engelli olan onlar değil engeli kaldırmayanlar. Engelli vatandaşların hak ettiği hayat şartlarına kavuşturulmasının, hem sosyal devlet anlayışımızın hem de vicdani sorumluluğumuzun bir gereği olduğuna inanıyorum. Bağcılar Belediyesi olarak her daim engelli bireylere hizmetin en iyisini sunma gayreti içinde olduk” diye konuştu.

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“Engelsiz Gastronomi ve Mutfak Sanatları Buluşması” yapıldı.

Üniversitelilerle birlikte kek yaptılar

Öte yandan Altınbaş Üniversitesi Gayrettepe Sosyal Bilimler Yerleşkesi’nde ise “Engelsiz Gastronomi ve Mutfak Sanatları Buluşması” yapıldı. “Birlikte Daha Lezzetli” mottosuyla gerçekleşen etkinlikte aşçılık sınıfı kursiyerleri, Gastronomi bölümü öğrencileriyle birlikte kek yaptı. Kursiyerler, öğretim görevlilerinden tam not aldı.