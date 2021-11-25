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İSTANBUL

Bağcılar Belediyesi'nden özel öğretmenler için yemek

24 Kasım Öğretmenler Günü sebebiyle Bağcılar Belediyesi Engelliler Sarayı’nda bir program düzenlendi. Etkinlik çerçevesinde Engelliler Sarayı’nda özel çocuklara eğitim hizmeti sunan eğitmenler onuruna yemek verildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​İstanbul haber: Bağcılar Belediyesinden özel öğretmenler için yemek
Bağcılar Belediyesi Engelliler Sarayı’nda öğretmenler için bir program düzenlendi.

24 Kasım Öğretmenler Günü sebebiyle Bağcılar Belediyesi Engelliler Sarayı’nda bir program düzenlendi. Etkinlik çerçevesinde Engelliler Sarayı’nda özel çocuklara eğitim hizmeti sunan eğitmenler onuruna yemek verildi.

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da öğretmenlerle birlikte yemek yiyip sohbet etti. “Her öğretmenin öğretmenlik hayatında bir yaşam hikayesi vardır” diyen Çağırıcı, “Yaşam hikayeleri içerisinde en anlamlılarını yaşayanların buradaki öğretmenler olduğuna inanıyorum. Çünkü onlar özel insanlar, özel ilgi gerekiyor ve öğretmenlerimiz de onlara bir anne baba şefkatiyle yaklaşıyor. Bunun için de sizleri tebrik ediyorum” dedi.

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