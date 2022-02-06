Gündem Bağcılar üniversitelileri konuk etti
İSTANBUL

Bağcılar üniversitelileri konuk etti

Yurdun çeşitli yörelerinden İstanbul’da kampa getirilen üniversiteli kız öğrenciler, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı’nın misafiri oldu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbul haber: ​Bağcılar üniversitelileri konuk etti ​
Lokman Çağırıcı, 10 ilde farklı üniversitelerde değişik bölümlerde okuyan 135 genciyi Gençlik Merkezi’nde akşam yemeğinde ağırladı.

Yurdun çeşitli yörelerinden İstanbul’da kampa getirilen üniversiteli kız öğrenciler, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı’nın misafiri oldu. Çağırıcı, 10 ilde farklı üniversitelerde değişik bölümlerde okuyan 135 genciyi Gençlik Merkezi’nde akşam yemeğinde ağırladı. Çağırıcı hem konuklarıyla birlikte yemek yedi hem de sohbet etti.

GELECEKTE SİZE ÇOK İŞ DÜŞECEK

Yapay zekadan robotik sistemlere, otomobilden İHA-SİHA sistemlerine kadar teknoloji dünyasındaki yerli ve milli gelişmelerden bahseden Çağırıcı, “Kendinizi çok iyi yetiştirin. Bu günleri fırsat bilin. Mesleğinizde yabancı dilinizi geliştirin. Kendinizi bilgisayar, yazılım ve programlama dillerinde mutlaka geliştirin. Gelecek Türkiye’sinde size çok iş düşecek. Bizim için fikirleriniz çok önemli. Sizin ufak fikirleriniz bile bizde projeye dönüşüyor” dedi. Öğrencileri de dinleyen Çağırıcı, herhangi bir ihtiyaçları olduğunda kendilerine ulaşabileceklerini söyleyip onlara telefon numarasın verdi.

Bağcılar’a yeni gençlik merkezi
GÜNDEM
Bağcılar’a yeni gençlik merkezi

Bağcılar Belediyesi proje ödülü aldı
GÜNDEM
Bağcılar Belediyesi proje ödülü aldı

Kadıköyde kazanan Başakşehir

Kadıköy'de kazanan Başakşehir

​Fenerbahçe sahasında 1-0 kaybetti.
Gole sevinmedi

Gole sevinmedi

Emre Belözoğlu'nun tepkisi dikkat çekti.
Fasta beş gün süren çalışmalardan acı haber geldi: Kuyuya düşen minik Rayyan vefat etti

Lider yoluna <br>devam ediyor

Lider yoluna
devam ediyor

​Kasımpaşa'nın galibiyet serisi Trabzon'da son buldu.

​Türkiye'nin 5 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı.

​Erdoğan: Omicron varyantı olan hastalığı hafif geçiriyoruz.

Cezaevindeki arkadaşına kıyafet almak istemiş.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.