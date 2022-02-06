Bağcılar üniversitelileri konuk etti

Yurdun çeşitli yörelerinden İstanbul’da kampa getirilen üniversiteli kız öğrenciler, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı’nın misafiri oldu. Çağırıcı, 10 ilde farklı üniversitelerde değişik bölümlerde okuyan 135 genciyi Gençlik Merkezi’nde akşam yemeğinde ağırladı. Çağırıcı hem konuklarıyla birlikte yemek yedi hem de sohbet etti.

GELECEKTE SİZE ÇOK İŞ DÜŞECEK

Yapay zekadan robotik sistemlere, otomobilden İHA-SİHA sistemlerine kadar teknoloji dünyasındaki yerli ve milli gelişmelerden bahseden Çağırıcı, “Kendinizi çok iyi yetiştirin. Bu günleri fırsat bilin. Mesleğinizde yabancı dilinizi geliştirin. Kendinizi bilgisayar, yazılım ve programlama dillerinde mutlaka geliştirin. Gelecek Türkiye’sinde size çok iş düşecek. Bizim için fikirleriniz çok önemli. Sizin ufak fikirleriniz bile bizde projeye dönüşüyor” dedi. Öğrencileri de dinleyen Çağırıcı, herhangi bir ihtiyaçları olduğunda kendilerine ulaşabileceklerini söyleyip onlara telefon numarasın verdi.

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