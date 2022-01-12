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İSTANBUL

Bağcılar’da kar hazırlıkları tamam

Kar yağışının sıkıntılara yol açmaması amacıyla Bağcılar Belediyesi, olumsuz hava koşullarına karşı hazırlıklarını tamamladı. Küreme ve tuzlama başta olmak üzere karla mücadele için 24 saat görev başında olacak 380 kişilik ekip ve iş makineleri hazır bekliyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbul haber: Bağcılar’da kar hazırlıkları tamam
Bağcılar Belediyesi, olumsuz hava koşullarına karşı hazırlıklarını tamamladı.

Bağcılar Belediyesi yaşanabilecek zorlu kış şartlarına karşı ilçeyi daha güvenli ve elverişli hale getirmek için bütün hazırlıkları yaptı.

Bu kapsamda Fen İşleri ile Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü bünyesinde ekipler oluşturuldu. Şoför, operatör ve işçiden oluşan 380 kişilik ekip üç vardiya halinde 24 saatlik bir mesaiyle çalışacak.

10 adet iş makinesi, kar küreme ve tuzlama aracı ana arterlerde hazır halde bekletiliyor. Bunun yanında yaşanabilecek buzlanmalara karşı da 2 bin ton tuz stoğu hazır tutuluyor.

TEM Otoyolu, Basın Ekspres Yolu, ana arter yollar, bağlantı yolları, büyük cadde ve sokaklar, dik sokaklar, kamu kuruluşları, okullar, sağlık ocakları, mahalle konaklan, muhtarlıklar, üniversiteler ile hastanelerin olduğu noktalarda gerekli tedbirler alındı. Erken soğuma ve buzlanma yaşanma ihtimalinin yüksek olduğu yerlerde çalışmalara ağırlık veriliyor.

‘OLUMSUZ BİR DURUMA İZİN VERMEYECEĞİZ’

Karla mücadeleye hazır olduklarını belirten Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Kışın sorunsuz geçmesi için belediye olarak bir dizi tedbirler aldık. Donanımlı ekiplerimiz ve araçlarımız hazır durumdalar. Mesai arkadaşlarımız zamanında gerekli müdahaleyi yaparak olumsuz bir durum yaşanmasına izin vermeyecekler” dedi. Kar yağışına yönelik tüm hazırlıklarını tamamlanırken sokak hayvanlarının aç kalmaması için bütün önlemler alındı.

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