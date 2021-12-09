Gündem Başakşehirde Rayiha sergisi göz kamaştırıyor
İSTANBUL

Başakşehir’de ‘Rayiha’ sergisi göz kamaştırıyor

Başakşehir’de, “Rayiha” adlı geleneksel sanatlar sergisi ziyarete açıldı. Ebru, tezhip, minyatür ve hat sanatı eserlerinden oluşan serginin açılışında konuşan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, sanata ve sanatçıya her zaman destek vereceklerini söyledi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbul haber: ​Başakşehir’de ‘Rayiha’ sergisi göz kamaştırıyor
63 eserin yer aldığı serginin açılışını Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu yaparken, bir çok sanatsever de başkana eşlit etti.

6 kadın sanatçı tarafından ebru, tezhip, minyatür ve hat sanatı eserleriyle hazırlanan “Rayiha” adlı sergi, Başakşehir Millet Kıraathanesi’nde sanatseverlerle buluştu. 63 eserin yer aldığı serginin açılışını Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu yaparken, bir çok sanatsever de başkana eşlit etti.

SANATIN MERKEZİ BAŞAKŞEHİR

Sanatın şehri Başakşehir’de yeni bir serginin açılışını yapmaktan mutluluk duyduğunu söyleyen Başkan Kartoğlu, “Böyle güzel bir sergide yer almak beni çok heyecanlandırdı. Bu heyecanı sizlerin gözünde de görüyorum. Emeklerin böyle güzel mekânlarda eser olarak sunulması değerini ve kıymetini de artırıyor. Sergide birbirinden kıymetli eserleri görme ve hikâyelerini dinleme fırsatı bulacağız” dedi.

‘SANATA VE SANATÇIYA DESTEĞİMİZ SÜRECEK’

Başakşehir’de sanata ve sanatçıya her zaman destek verdiklerine dikkat çeken Başkan Kartoğlu, “Bunu her geçen gün genişletmek ve üzerine katmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Kısa süre içerisinde faaliyete geçecek olan yeni belediye binamızda da muhteşem bir sanat merkezimiz olacak. Sizler de kıymetli eserlerinizi bu mekânlarda da sergileme fırsatı bulacaksınız” ifadelerini kullandı. Güzel olan koku anlamına gelen “Rayiha”adlı sergi, Başakşehir Millet Kıraathanesi’nde 31 Aralık’a kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

Engelliler daha sosyal olacak
GÜNDEM
Engelliler daha sosyal olacak

Başakşehir’de gönül köprüleri kuruldu
GÜNDEM
Başakşehir’de gönül köprüleri kuruldu
350 polisle şafak baskını

350 polisle şafak baskını

​Kayseri'deki operasyonda 50 kişi gözaltına alındı.
Kanadada skandal karar

Kanada'da skandal karar

​Müslüman öğretmenin işine başörtüsü nedeniyle son verildi.
Somaliye ilk Bayraktar TB2 sevkiyatı

​Ekim ayında işsizlik yüzde 11,2 seviyesinde gerçekleşti.

​Sadece kara ve havayolu ihracatında değil, “bavul ticareti”nde de rekor kırılıyor.

​Kuzey Irak ve Suriye'den gelen şehit haberleri ciğerimizi dağladı.

​Hırsızlardan biri yatakta ikisi çatıda yakalandı.

Bahçede üzeri çıplak halde yeni doğmuş bebek bulundu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.