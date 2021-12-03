Gündem Başkanlar Şiledebir araya geldi
İSTANBUL

Başkanlar Şile’de bir araya geldi

Her ay farklı bir ilçede düzenlenen İstanbul Anadolu Yakası Belediye Başkanları Aralık ayı toplantısı, Şile Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbul haber: ​Başkanlar Şile’de bir araya geldi
İstanbul Anadolu Yakası Belediye Başkanları Aralık ayı toplantısı, Şile Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşti.

Her ay farklı bir ilçede düzenlenen İstanbul Anadolu Yakası Belediye Başkanları Aralık ayı toplantısı, Şile Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşti.

Toplantıya; AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Dr. M. Ejder Batur ile Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ve Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü katıldı.

Önerilerin görüşüldüğü toplantıda yerel yönetim alanındaki güncel gelişmeler de ele alındı.

Şile’den adım adım yerinde hizmet
GÜNDEM
Şile’den adım adım yerinde hizmet

BMde silahlı saldırgan alarmı

BM'de silahlı saldırgan alarmı

Genel Merkez kapatıldı, tüm personel uyarıldı.
Fitchten Türkiye açıklaması

Fitch'ten Türkiye açıklaması

​Türkiye'nin 2021 yılı büyüme tahminini yüzde 10,5'e yükseltti.
Talancılar durdurulsun

Talancılar durdurulsun

​Kredinin yüzde 60'ını dolar zenginleri alıyor.
Gizli açık ambargo dönemi kapandı

Gizli açık ambargo dönemi kapandı

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerli silah sanayiine övgü.
Öncelik düşük faiz

Öncelik düşük faiz

​Yeni Hazine Bakanı Nureddin Nebati'den ilk mesaj.
Hedefi 11 ayda aştık

Hedefi 11 ayda aştık

​İhracatta yıllık hedef olan 211 milyar dolar şimdiden aşıldı.

Paket mini reform köklü

Paket mini reform köklü

​Siyasi Partiler ve seçim kanunlarında değişiklikler içeren çalışmada son aşamaya gelindi.

Aksa Müslümanlarındır

Aksa Müslümanlarındır

​Mescid-i Aksa'nın İslami kimliği BM'de teyit edildi.

Türbelere neden gidiyoruz?

Türbelere neden gidiyoruz?

​Hastalıklara çare bulmak ve psikolojik rahatlama en bilinen sebepler.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.