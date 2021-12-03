Başkanlar Şile’de bir araya geldi

Her ay farklı bir ilçede düzenlenen İstanbul Anadolu Yakası Belediye Başkanları Aralık ayı toplantısı, Şile Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşti.
Toplantıya; AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Dr. M. Ejder Batur ile Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ve Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü katıldı.
Önerilerin görüşüldüğü toplantıda yerel yönetim alanındaki güncel gelişmeler de ele alındı.