Beyoğlu Tarih Kulübü sayesinde gençler kültür gezileriyle bilinçleniyor

Geçmişten günümüze dünyanın önemli tarih ve kültür merkezleri arasında yer alan İstanbul’un gözdesi Beyoğlu’nda anlamlı bir proje daha hayata geçirildi.

Beyoğlu Belediyesi, ilçenin tarihi ve kültürel birikimine ışık tutmak ve bu birikimi yeni nesillere aktarmak amacıyla Beyoğlu Tarih Kulübü’nü kurdu. Tarih Kulübü ile Beyoğlu’nun sokaklarından kimler geçti, hangi anıları biriktirdi, fark edilmeyen tarihi binalar yapımından kullanımına kimlerin anılarına şahitlik etti, geçmişten günümüze uzanan tarihi serüven genç nesillere aktarılıyor.

OYNAT 00:58 İBB otobüsüyle yolda kalan otizmli çocuğun yardımına Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız yetişti stanbullunun rutini haline gelen otobüs arızası bu kez de Beyoğlu ilçesinde yaşandı. Otizmli bir çocuğun seyahat ettiği otobüs yolcularını yol kenarında indirdi. Bu sırada yoldan geçen Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, makam aracıyla çocuğu okula gönderdi. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

TARİHE IŞIK TUTUYOR

Beyoğlu Tarih Kulübü ile ilçedeki çocuklara ve gençlere yönelik etkinlikler düzenleniyor. Dönemsel ve sürekli olmak üzere planlanan etkinlikler kapsamında sergiler, konferanslar, okuma grupları, müze gezileri, çeşitli atölyeler ve söyleşiler gerçekleştiriliyor.

REKLAM

Tarih kulübüne katılan gençler tarihi, kültürel ve sanatsal etkinliklerle toplumumuzun önemli gördüğü günlerin, olayların ve tarihi karakterlerin üzerine düşünme fırsatı bularak hem bilinmeyenleri öğreniyorlar hem de tarihe ışık tutmada yardımcı oluyorlar.

KARDEŞLİĞİN SEMBOLÜ

Beyoğlu Tarih Kulübü’nün önemine dikkat çeken Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, “Beyoğlu, geçmişten günümüze birçok medeniyetin izlerini taşıyan, farklı medeniyetlerin, farklı inançların tarih boyunca bir arada yaşadığı ender ilçelerden birisi. Yani bugün tüm dünyanın ihtiyaç duyduğu birlikteliğin ve kardeşliğin sembolü olan bir ilçe. Biz de Beyoğlu Belediyesi olarak ilklerin şehri Beyoğlu’nun tarihi birikimini gençlerimize aktarmak amacıyla Tarih Kulübümüzü kurduk. İstiyoruz ki, gençlerimiz nasıl bir medeniyetin torunları olduklarını bilsinler ve gelecekte de bu şanlı medeniyetin ışığı doğrultusunda kendi yollarını çizebilsinler” dedi.

REKLAM