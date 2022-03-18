Gündem Çanakkale Zaferi Bağcılarda kutlandı
İSTANBUL

Çanakkale Zaferi Bağcılar’da kutlandı

Çanakkale Zaferi’nin 107. yıl dönümünde Bağcılar Belediyesi tarafından Bağcılar Meydanı’nda birçok etkinlik düzenlendi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​İstanbul haber: Çanakkale Zaferi Bağcılar’da kutlandı
Çanakkale Zaferi’nin 107. yıl dönümünde Bağcılar Meydanı’nda etkinlikler düzenlendi.

Çanakkale Zaferi’nin 107. yıl dönümünde Bağcılar Belediyesi tarafından Bağcılar Meydanı’nda birçok etkinlik düzenlendi. Etkinliğe Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, AK Parti Bağcılar İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz, Oyuncu Abidin Yerebakan ve bir çok vatandaş katıldı. Program kapsamında Atatürk Anıtına çelenk bırakıldıktan sonra saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Bağcılar Meydanı’na kurulan askeri çadırlar, toprak siperler ile 107 yıl önce yaşananlar canlandırıldı. Etkinlikte konuşan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı etkinliklerin 4 gün boyunca devam edeceğini belirtti.

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