Çanakkale Zaferi Bağcılar’da kutlandı

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim kanununda yapılacak değişiklikleri değerlendirdi: CHP'li vekiller artık tuzluk olmayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Seçim Kanunu’nda yapılacak değişiklik ile ‘artık oy’un kaldırılmasının en çok CHP milletvekillerinin işine yarayacağını söyledi. CHP’nin, 2018 seçimlerinde İYİ Parti’ye grup kurup seçime katılabilmesi için 15 milletvekilini ödünç vermesine atıf yapan Erdoğan şu ifadeleri kullandı: CHP milletvekillerinin tuzluk gibi siyaset masasında elden ele dolaştığı, milli irade adına utanç verici tablolarla bir daha karşılaşmayacağız. -